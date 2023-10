"Faventibus ventis", alla scoperta dello storico veliero: curiosità (e segreti) della Nave Scuola Palinuro

ANCONA - I venti favorevoli richiamati dal suo motto l'hanno spinta ancora una volta ad Ancona. Si chiamava "Commandant Louis Richard" quando serviva ai banchi di Terranova come nave da pesca dagli anni '30 ai '50. Dal 1955 i principali porti del Mediterraeneo la conoscono come "Nave Scuola Palinuro". Quattro alberi compreso il bompresso, scafo in acciaio e, a bordo, tutta la tradizione della vita marinaresca. Una goletta. Sistemi automatici? Quelli che garantiscono la sicurezza, poi basta. Tutto olio di gomito, come quello usato dall'equipaggio per lucidare gli ottoni in attesa dell'apertura della nave al pubblico.

Varata nel 1934 e alle soglie del suo 90° compleanno, la nave è stata acquistata dalla Marina Militare per sostituire il "Cristoforo Colombo"; gemello dell' "Amerigo Vespucci" ceduto all'ex Unione Sovietica dopo la guerra. Le campagne di istruzione l'hanno portata in lungo e in largo in tutto il Mediterraneo, prima con gli allievi motoristi e nocchieri e poi con quelli della scuola navale Morosini di Venezia. Naviga solitamente da fine maggio a ottobre, ma le campagne addestrative 2023 si sono già concluse: il Palinuro è quindi attraccato ad Ancona senza allievi.

Con tutte le vele spiegate e venti portanti riesce a toccare anche i 10 nodi di velocità e, a differenza del Vespucci grazie al differente tipo di velatura, può navigare (parzialmente) controvento. Il motore? C'è, ma viene usato perlopiù per le manovre di attracco.

Sottocoperta un'altro mondo: da una scalinata stretta si accede all'anticamera del quadrato ufficiali e all'alloggio del comandante, che da una settimana è il capitano di corvetta Samuele Mondino. Una porta si apre sul vero e proprio "quadrato" al'estremità della poppa: una magnifica stanza rivestita in legno con un tavolo semiapribile e un ampio divano. E' la zona relax, ma anche quella dove si tengono le riunioni anche di rappresentanza. Gli allievi dormono su brande allestite (da loro stessi) in appositi spazi comuni.

Orari di visita

Il "Palinuro" è attraccato al molo 1 del porto antico. Nella fascia 14:00 -16:00 di oggi l'accesso è riservato ad associazioni e delegazioni; dalle ore 16:00 alle ore 19:30 alla popolazione. Domani, giovedì 12, le visite a bordo in orario 09:30 – 12:30 sono dedicate alle scolaresche; nella fascia 14:00 – 16:00 ad associazioni e delegazioni; 16- 19:30 alla popolazione. Il programma di venerdì 13 ottobre: visite a bordo nella fascia 09:30 – 11:30 dedicate alle scolaresche, 12:15 – 14:00 Lunch buffet per Autorità Militari e Civili locali ; 14:30 – 19:00 accesso a bordo alla popolazione. La partenza della nave scuola avverrà sabato 14 ottobre alle ore 9:00. Al termine della sosta anconetana, la nave ripartirà alla volta di Taranto.