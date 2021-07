Il Q2 che rinasce, Bolognini: «Presto un laboratorio didattico, ora ci godiamo il campetto»

L’inaugurazione del nuovo campetto del Q2 di Via Maestri del Lavoro ha segnato un giorno importante nella storia del quartiere anconetano che riunisce, da tempo, un gran numero di giovani. Proprio i giovani, grazie al loro impulso, sono stati l’autentico motore di questa iniziativa e le parole della “rappresentante” Melanie Bolognini lasciano emergere tutto il meraviglioso trasporto emotivo figlio dell’ardore e della grinta delle nuove generazioni:

«Si è creato un gruppo meraviglioso qui nel quartiere, un gruppo che riunisce tanti ragazzi che hanno come scopo quello di fare qualcosa di buono per i bambini e per i più piccoli. Spesso le nuove generazioni sono indifferenti a tematiche come il rispetto della natura, la pulizia del quartiere e in questo anche i ragazzi di 2Hands ci stanno dando una grande mano nell’opera di sensibilizzazione. Il sogno? Collegare questi temi al percorso di crescita così da donargli un ambiente più bello e più sereno».

Sull’inaugurazione del campetto alla presenza del sindaco Valeria Mancinelli le emozioni sono ancora tangibili: «E’ stata bellissima, ho ancora i brividi. L’amministrazione, in particolare l’assessore allo sport Guidotti che è stato come un padre, è stata sempre vicino a noi. Speriamo che le cose vadano bene, per ora ci godiamo il campetto e poi ci dedicheremo alla creazione di un laboratorio didattico per bambini, per aiutarli a non perdersi cercando di far rinascere insieme il nostro territorio. Dall’anno scorso ho intrapreso tramite la Regione un percorso di questo tipo e mi piacerebbe comunicarlo attraverso arte, gioco e poesia. E’ bello se tutti rimanessimo un po’ bambini sotto certi aspetti».