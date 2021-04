Mauro Fumagalli, 600 chilometri in bici: prima tappa a Falconara

E' partito oggi, martedì 13 aprile, l'itinerario permanente A tutta ruota, che toccherà 28 comuni marchigiani. Il ciclista Mauro Fumagalli sarà ricevuto in città da alcuni consiglieri che lo accompagneranno in bici per un tratto del percorso verso Jesi. «Il progetto cui il Comune ha aderito il mese scorso - si legge nella nota dell'amministrazione falconarese - fa la sua prima tappa in citt. Nella mattinata di domani 14 aprile Mauro Fumagalli incontrerà alcuni consiglieri comunali, che insieme a lui percorreranno in bici alcuni chilometri verso Jesi, tappa successiva a quella falconarese. Fumagalli, testimonial del progetto che coinvolge località in tutte le Marche, è partito oggi 13 aprile da Civitanova Marche. Durante il suo tragitto sarà ospite di alcune strutture bike friendly e toccherà tutti e 28 i comuni: Civitanova Marche, Apiro, Appignano, Cingoli, Colmurano, Falconara, Falerone, Fiastra, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Gualdo, Jesi, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, San Ginesio, Sarnano, San Severino Marche, Treia e Urbisaglia».

L'itinerario lungo quasi 600 chilometri sarà interamente mappato e le tracce scaricabili gratuitamente. «Il progetto - continua il comunicato - prevede inoltre la creazione di strutture bike friendly lungo tutto l'itinerario, così il cicloturista avrà la possibilità di soggiornare e fare soste coccolato dalle attività che aderiscono al progetto. Sono più di 100 le imprese che hanno dato la loro disponibilità ad adeguare la propria struttura rendendola accogliente per il cicloturista. A Falconara hanno già aderito al progetto l'alimentari 'Il Borgo' di Falconara Alta e il camping Rocca Mare, mentre l'agenzia di viaggi Zepponi Tour collabora alla realizzazione dei pacchetti per i cicloturisti».