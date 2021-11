Comune in lutto, addio a Simonetta Sensini: «Dipendente capace e generosa»

Il Comune di Falconara è in lutto per la scomparsa di Simonetta Sensini, storica funzionaria dell’ufficio Ragioneria, che si è spenta martedì 9 novembre a 72 anni.

La notizia ha addolorato tutta l'amminstrazione falconarese che in una nota scrive: «Per molti Simonetta Sensini è stata una guida, perché ha fatto crescere professionalmente le nuove leve condividendo con generosità le sue competenze e la sua esperienza. Assunta il 10 giugno 1974, Simonetta Sensini era andata in pensione da gennaio 2006 e in 35 anni di lavoro era diventata un punto di riferimento per tutto quello che riguarda gli aspetti amministrativi dell’attività del Comune».