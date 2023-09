ANCONA- Coldiretti Marche si stringe in cordoglio per la scomparsa di Luigi Rinaldi, già dirigente dell'associazione agricola avendo ricoperto, negli anni '80, il ruolo di direttore regionale, poi lasciato per i sopraggiunti impegni in Parlamento. Ai suoi famigliari le condoglianze di tutti i dipendenti, i dirigenti e i soci di Coldiretti.