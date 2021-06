Si gioca e si racconta, l'Associazione Culturale Lokendil sbarca su Twitch

Sono passati ormai 27 anni da quando un gruppo di ragazzi, appassionati di giochi da tavolo, di ruolo e dei racconti di Tolkien, hanno dato vita all'associazione culturale Lokendil, vero e proprio punto di riferimento per tantissimi giocatori di tutto il territorio fabrianese (e non solo). Con il motto "Si gioca e si racconta" Lokendil ha avvicinato tantissimi ragazzi ad un mondo. storicamente di nicchia, che oggi condiziona (impreziosendo) il nostro linguaggio e di riflesso la nostra quotidianità. Il risultato di questo lavoro è la FabCon, la convention di giochi di ruolo che da oltre 30 anni anima la splendida Fabriano coinvolgendo migliaia di giocatori.

La novità di questo 2021 è l'approdo della Lokendil su Twitch, la celebre piattaforma di streaming diventata ormai mainstream. «Dal 6 giugno alle 21.30 - fa sapere l'organizzazione - cominceremo a giocare e raccontare il gioco di ruolo. Non potevamo, infatti, non seguire il pensiero che ci guida quando viviamo l’hobby più bello del mondo. Il nostro obiettivo sarà raccontare noi stessi ed il modo in cui respiriamo questo mondo. Si giocherà, si parlerà e ci saranno degli approfondimenti culturali. Tra gli obiettivi del canale Twitch della Lokendil c’è quello di far conoscere nuovi giochi di ruolo e di suggerire nuovi modi di giocare con i manuali che avete nella vostra collezione. L’idea è di lasciare gli spettatori con una sensazione di stupore alla fine di ogni live. Attualmente abbiamo pensato a tre appuntamenti che vi accompagneranno ogni settimana. Ci ritroveremo a creare campagne insieme a voi, a costruire ambientazioni e one shot, e vi faremo conoscere tanti esponenti della community ed appassionati come noi». Ed allora appuntamento già da questa sera sul canale Twitch della Lokendil, dove raccontare, scoprire e conoscere non è mai stato così divertente.