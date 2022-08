Via Mamiani, eseguite una serie di opere per migliorare la sicurezza stradale

SENIGALLIA- Il Comune ha appena eseguito una serie di opere finalizzate a migliorare la sicurezza stradale in Via T. Mamiani, lungo tutto il percorso che collega il centro storico con il Lungomare Mameli.

Nella fattispecie, utilizzando una resina speciale catarifrangente è stato reso maggiormente visibile il passaggio pedonale illuminato che attraversa la strada statale e, all’interno del sottopasso ciclopedonale, è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale. In particolare, la striscia gialla che delimita la pista ciclabile è stata munita barre rumorose che segnalano ai ciclisti il limite del percorso e le due corsie della pista ciclabile medesima sono state ben delimitate per ciascun senso di marcia. Infine, all’incrocio tra Via Mamiani ed il Lungomare Mameli è stato realizzato un attraversamento pedonale su dosso artificiale. Tutte queste opere sono state finalizzare a migliorare la sicurezza stradale lungo un percorso strategico, utilizzato sia dai cittadini di Senigallia, sia dai turisti, che mette in collegamento il Lungomare Marconi, il Porto, la spiaggia ed il parcheggio Sacelit-Italcementi con il centro storico.