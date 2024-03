LA CITTA' CHE CAMBIA | Oltre 12 milioni di euro di interventi sulle strade: il programma dei lavori per il 2024

ANCONA - Oltre 12 milioni di euro stanziati per gli interventi sulle strade cittadine nei prossimi mesi, interessati 15 km di strade per 120.000 mq di superficie. Il piano dei lavorii è stato presentato questa mattina in Comune alla presenza del Sindaco, Daniele Silvetti, dell'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, del dirigente dei Lavori Pubblici, Stefano Capannelli, del presidente del Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi, Andrea Dotti, del direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi.

I lavori

Programmati da Viva Servizi per circa 6 milioni, lavori di manutenzione straordinaria sulle strade disposti dal Comune per oltre 4 milioni di euro, opere programmate in vista del G7 Salute per oltre 2 milioni. Tutti i cantieri che interesseranno la città prevederanno una serie di interventi di straordinaria manutenzione che interesseranno strade e sottoservizi. ì«Non ci appartiene la politica del rattoppo della buca – ha esordito il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti - ma fare nuove strade, efficienti e sicure, con metodo e programmazione, in collaborazione con altri enti, come VivaServizi ad esempio, per il bene della città. Agiamo sulle vie che hanno maggiore urgenza a seguito di una accurata ricognizione, operando non solo nel centro ma anche nei borghi, mettendo in atto un piano specifico».

«Grazie alle sollecitazioni che ci ha dato il Sindaco – ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini – siamo riusciti, attraverso una revisione degli avanzi di bilancio ma anche grazie ad una collaborazione con la Società partecipata VivaServizi, a fare un progetto per intervenire pesantemente sulla manutenzione straordinaria del nostro patrimonio stradale. Credo che sia un grande investimento che ci apprestiamo ad attuare nel quale applicheremo anche i fondi per il G7 Salute che ci provengono dalla Regione,con tutte le altre risorse, compreso il milione messo a disposizione dall'Autorità Portuale, insieme ai 900.000 mila euro derivanti dal bilancio preventivo 2024. Per cui andremo ad interessare chilometri e chilometri di strade, circa 12-13 km, con 120.000 mq di superficie di intervento».

Gli interventi di Viva Servizi

Gli interventi di Viva Servizi ammontano a circa 6 milioni di euro, riguardano il rinnovamento della rete idrica di via Rodi: durata dei lavori complessiva stimata in 4 mesi inizio nella seconda metà di maggio 2024, importo € 700.000. Il rinnovamento delle reti idriche di via Salmoni e via Avvenati: lavori alle reti idriche già concluse; asfaltature invece previste per il mese di giugno-luglio 2024 importo € 250.000. Il rinnovamento delle reti idriche e reflue di via Isonzo e via del Conero fino ad incrocio con via Salmoni: il progetto definitivo è stato approvato, la progettazione esecutiva è in corso di esecuzione; avvio delle opere nel dicembre 2024; durata complessiva lavori circa un anno, importo 3 milioni e 500 mila euro. Il rinnovamento della condotta idrica ed estensione rete fognaria di via Pozzo (frazione di Varano): progetto di fattibilità tecniche economiche in corso approvazione; avvio progettazione esecutiva nel mese di aprile, possibile avvio delle opere nel mese di settembre 2024; durata complessiva delle lavorazioni nove mesi; l'importo complessivo un milione e settecentomila euro.

«Nel quadriennio dal 2020 al 2023 – ha affermato il direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi – abbiamo investito nel rifacimento di condutture nel territorio della città di Ancona circa 10 milioni di euro. Gli interventi programmati per il 2024 e 2025 non esauriscono tutte le azioni nel territorio ma già questi raggiungono e superano i 6 milioni di euro. C'è una forte spinta nel rinnovamento della rete idrica e al conseguente rifacimento dei manti stradali, una spinta che in parte è giustificata dall'accesso della partecipata ai fondi PNRR e in parte è giustificata dalla grande sinergia tra Comune e Viva Servizi». «Soddisfatti che questa attività per noi ordinaria si sposi con la programmazione che il Comune sta facendo sulle attività di rinnovamento delle strade. La nostra politica, che è quella di VivaServizi da anni è quella di reinvestire la gran parte delle risorse che riesce a ricavare ogni anno dalla propria attività sul territorio. Questa si sposa perfettamente con il programma di manutenzione straordinaria che il Comune vuole adottare e che è giusto che in questo VivaServizi (anche perché il Comune di Ancona ne è il maggiore azionista) cooperi nella maniera più idonea possibile», ha puntualizzato il presidente del Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi, Andrea Dotti.

Gli interventi di manutenzione del comune

Ammonteranno a quattro milioni di euro e riguaderanno: la manutenzione straordinaria strade Lotto B: messa in sicurezza di parte di via della Grotta, i lavori sono stati consegnati e conclusi in marzo 2024 per 73.000 euro. La manutenzione straordinaria messa in sicurezza strade in zona Frana: via del Carmine, via Blasi, via del Fornetto, via Offagna; la gara è stata effettuata, consegna lavori Aprile 2024, importo complessivo €800.000. Per quello che riguarda i fondi residui, saranno impiegati in vari lotti. Parte di via Conca, (da via Flaminia a via Esino), parte di via Colombo (da via Palombare a via della Marina) tratti ammalorati di via Flaminia; ripresa dei lavori imminente, fine lavori a maggio 2024, importo € 180.000. Parte di via I° Maggio residua e via Schiavoni Pip; procedura di gara da effettuare, fino ai lavori novembre 2024; importo € 200.000. Via Fabriano, via Leoni, parte di via Macerata, parte di via Monte San Vicino, via Collodi, via Carpegna; ripresa lavori 21/3 fine lavori giugno 2024, importo € 540.000. Via Recanati, via Marsigliani, tratti di via Albertini; procedura di gara da effettuare; fine lavori novembre 2024; importo € 284.000. Parte di via Panoramica (da via Corridoni al Passetto), piazzale del Pinocchio, tratto di via San Gaspare; ripresa lavori imminente e fine ai lavori Maggio 2024; importo € 150.000,

I fondi residui delle precedenti annualità saranno destinati ai lavori per parte di via Veneto (da via Rovereto al Pincio), tratto via De Bosis (da via Piave al viale della Vittoria), via Montesanto, tratto via Pergola; procedura di gara affidamento da effettuare, fine lavori novembre 2024; importo € 180.000. Via Torrioni, via Bocconi, via del Carmin (in parte), via Fazioli, via Tronto, via Zara; redazione del progetto in corso; fine lavori novembre 2024; importo € 900.000. I fondi IMU TASI saranno utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria stradale per € 470.000, fine lavori dicembre 2024. In vista dello speciale appuntamento con il G7 salute, a favore del Comune di Ancona la Regione Marche ha stanziato un contributo straordinario pari ad € 2.000.000,00 riservato alla manutenzione straordinaria delle strade a cui si aggiunge un milione proveniente dalla Autorità Portuale.

Interventi sulle strade

Tutti gli interventi sono in corso di progetto applicativo tranne l'ultimo, quello riguardante le strade in ambito portuale, per il quale è in corso la progettazione. Lotto 1: via Marconi rotatoria, San Martino, rotatoria Piazzale Italia, rotatoria stazione per un importo pari a € 758.750. Lotto 2: lungomare Vanvitelli, via Rupi di via XXIX Settembre, via XXIX Settembre, per € 421.250 euro. Lotto 3: strada di Portonovo e parcheggio Lago Grande, intervento per € 414.500. Lotto 4: intervento sui ponti storici della Mole Vanvitelliana per € 205.500. L'ultimo l'intervento riguarda le strade in ambito portuale, in particolare il Molo Sud e via Da Chio per un milione di euro.

Miglioramento del decoro

Anche da parte del Servizio Ambiente è stato redatto un Documento di Programmazione (DIP) per la realizzazione di manutenzioni straordinarie delle aree pertinenziali con l'obiettivo di migliorare il decoro, la garanzia della sicurezza, nonché il miglioramento della fruibilità delle zone oggetto di intervento nelle aree strategiche della città per interventi connessi alle manutenzioni stradali indicate mediante due affidamenti diretti, per l'importo complessivo di € 200.000.