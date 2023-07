Attivato l'infopoint per i turisti alla biglietteria del porto di Ancona

Prende il via oggi il servizio informativo turistico del Comune di Ancona, in collaborazione con la Regione Marche e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, presso la biglietteria del Porto di Ancona.

Per l'occasione il punto informativo è stato dotato di un nuovo allestimento, anch'esso presente da oggi per accogliere i turisti. L'assessore al Turismo Daniele Berardinelli, insieme con un rappresentante dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale saranno presenti oggi alle ore 13,15 al punto informativo per inaugurare il servizio e augurare buon lavoro agli operatori impegnati con i turisti. Il servizio è operativo fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9,30 alle 16,30, con la presenza di un'addetta all'accoglienza ed è svolto in modalità multilingue, compreso il greco e il turco. Con questa iniziativa per la prima volta il Comune di Ancona si organizza per intercettare le migliaia di persone che raggiungono la biglietteria per gli imbarchi dei traghetti. Nell'infopoint viene distribuito materiale turistico della città, con informazioni riguardanti, in particolare, il centro storico, Portonovo, gli itinerari vanvitelliani.