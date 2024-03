Impianti sportivi a Falconara, prosegue il "work in progress": stanziati in cinque anni 2,5 milioni di euro

FALCONARA MARITTIMA – Tornerà di nuovo agibile la prossima settimana la tribuna del campo sportivo Neri di Palombina Vecchia. Le pratiche di competenza del Comune sono state completate nei primi giorni di gennaio e in queste settimane gli uffici comunali hanno lavorato in collaborazione con l’Asd Palombina Vecchia, che doveva sbrigare alcune incombenze, per ripristinare l’agibilità e consentire l’ingresso di spettatori in occasioni di competizioni e altre iniziative sportive. L’amministrazione comunale è in attesa che l’Asd Palombina Vecchia presenti la documentazione necessaria per terminare l’iter.

Subito dopo sarà affrontata la situazione dello stadio Amadio, in modo da ripristinare l’agibilità anche della tribuna dell’impianto di via dell’Artigianato. Nel frattempo è in dirittura d’arrivo la realizzazione della tribuna dello stadio Roccheggiani: la costruzione della struttura sarà terminata il mese prossimo e subito dopo il Comune procederà con le opere complementari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per arrivare all’agibilità complessiva.

Il Comune ha investito e continua a investire negli impianti sportivi, tanto da aver eseguito interventi in gran parte delle strutture sportive di Falconara, grazie a progetti concreti che hanno ottenuto finanziamenti. In totale dal 2018 sono stati investiti negli impianti sportivi 2,5 milioni di euro, tra interventi strutturali e manutenzioni. Per la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani sono stati già impegnati 822 mila euro. Qui l’amministrazione ne aggiungerà altri 110mila per le opere di completamento. A questa somma vanno aggiunti 130mila euro per la demolizione della vecchia tribuna.

Altri investimenti hanno riguardato la piscina comunale con il completo rifacimento della copertura, la pavimentazione del PalaLiuti, le facciate e gli spogliatoi del PalaBadiali, gli interventi strutturali per il polo del tennis e l'adeguamento di tutte le palestre scolastiche. Spese sostenute nonostante il grave peso dei mutui lasciati dal centro-sinistra che attualmente comportano un esborso annuo di 4,1 milioni. Di recente è stato assegnato a Falconara anche un contributo di 170mila euro dalla Regione da utilizzare sempre per gli impianti sportivi e un finanziamento di 100mila euro da un ulteriore bando regionale per la riqualificazione della pista di atletica.