Real Madrid Camp, presentato ad Offagna il clinic dei madrileni

Grandi novità in casa Giovane Offagna in vista dell’estate: la società del Presidente Andreoli è stata infatti selezionata per ospitare una settimana di camp estivo organizzato dalla Fundación Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club migliore al mondo. Il Clinic si svolgerà a Offagna presso lo stupendo impianto sportivo in sintetico, “R. Vianello” di via Moglie, dal 12 al 16 luglio 2021, dalle 8,30 alle 17,30 e sarà aperto ai giovani calciatori e calciatrici dai 7 ai 17 anni.

«Questa collaborazione ci riempie di enorme soddisfazione perchè - commenta il Presidente della Giovane Offagna - portare la Scuola Calcio dei Blancos a Offagna è per tutta la nostra società un motivo di grande orgoglio. Speriamo possa rappresentare un momento di divertimento, di crescita, di ripartenza e di ritorno alla normalità per i tanti ragazzi del nostro territorio, da troppo tempo penalizzati da questa pandemia».

Il Clinic è stato ufficialmente presentato sabato 28 maggio nell’ambito di un incontro aperto al pubblico al quale sono intervenuti numerosi genitori. Per l’occasione era presente anche Massimo Baggiani, sales manager della Fundacion Real madrid, il quale ha illustrato la filosofia, le metodologie e l'organizzazione del clinic. «A dirigere gli allenamenti - ha spiegato Baggiani - saranno i tecnici della Fundación Real Madrid Italia affiancati dai colleghi spagnoli; sul campo saranno impiegate le più moderne tecnologie applicate al calcio come il pallone Smartball, che misura la potenza del tiro, oppure la Sportstation, computer con tecnologia laser che calcola velocità e traiettoria del dribbling. In altre parole i ragazzi che parteciperanno al clinic avranno la possibilità di sperimentare gli stessi allenamenti che vengono proposti all’interno del settore giovanile del Real».

Tutti i partecipanti riceveranno il primo giorno di Clinic la mitica “camiseta blanca”, ossia la divisa da gioco Adidas Real Madrid, oltre ad un pallone Adidas, una borraccia e una pratica sacca porta-scarpini. Al termine della settimana di allenamenti ogni giocatore riceverà una valutazione personalizzata di quanto mostrato sul campo e i migliori talenti si qualificheranno per le finali nazionali insieme ai migliori partecipanti di tutti i Real Madrid Clinics d’Italia. Chi supererà anche questa selezione sarà invitato a giocare una partita amichevole all’interno del mitico stadio madrileno Santiago Bernabeu. Un vero e proprio sogno che si realizza. Al termine dell'incontro è intervenuto anche Ezio Capitani, il sindaco di Offagna, il quale non ho nascosto la propria soddisfazione per questo importante evento ospitato nel suo comune e ha riconosciuto il merito alla Giovane Offagna non solo di questa iniziativa ma, più in generale, di un impegno costante a favore della comunità offagnese e a favore dei ragazzi ricordando, a tal riguardo, anche l’organizzazione del centro estivo sempre a cura della Giovane Offagna, che prenderà il via proprio a partire da lunedì 7 giugno e sarà ricco di tante interessanti proposte.