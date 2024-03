Giornata europea della Logopedia: nei nidi comunali i tirocinanti della facoltà di Logopedia

ANCONA – Il 6 marzo si celebra la Giornata europea della Logopedia, istituita dall'European Speech and Language Therapist ESLA. Il Comune di Ancona, sensibile a questa tematica, ospita annualmente, in regime di convenzione, i tirocinanti del primo anno della Facoltà di Logopedia all'interno dei nidi comunali e del Tempo per le Famiglie. La dottoressa Maria Rosaria D’Antuono che segue i tirocinanti all'interno dell'esperienza nelle strutture comunali, sottolinea come queste esperienze nella fascia 0/3 siano molto formative per gli studenti. L'Assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli ha puntualizzato come sia importante il ruolo del logopedista soprattutto in età evolutiva, proprio per sostenere i bambini che manifestano difficoltà nel linguaggio o che affrontano disturbi dell'apprendimento.

Quest'anno il 6 marzo, la Giornata Europea della Logopedia è dedicata a “Caregiver e logopedista insieme nel percorso di cura”. L’edizione 2024 celebra così il ruolo del Caregiver, figura fondamentale nel percorso di cura della persona assistita, con cui il logopedista collabora in tutte le fasi dei suoi interventi, inclusi quelli di prevenzione. Caregiver è infatti colui che organizza e definisce l'assistenza di cui necessita una persona, anche congiunta, e in genere è un familiare di riferimento.

I Disturbi Primari del Linguaggio (DPL) sono i più comuni disturbi dello sviluppo, ma sono disturbi che non si vedono sul volto dei bambini e sembrano meno preoccupanti di altri disturbi più evidenti. Pertanto, spesso rimangono invisibili anche nella società, per questo rendere edotte le famiglie e gli insegnanti, è importante ed indispensabile: il disturbo (primario) del linguaggio è poco conosciuto e spesso poco compreso, confuso con problemi di articolazione e pronuncia. Per i logopedisti, invece, la diagnosi e il trattamento dei disturbi primari del linguaggio sono la principale attività quotidiana.