Addio a Gianni Agarbati: si è spento l'imprenditore con la passione per la politica

La cittadina di Ostra in lutto per la scomparsa di Gianni Agarbati, 64 anni. Era afflitto da un male incurabile e si è spento nella sua casa. Gianni era molto conosciuto in città, aveva una vita piena di impegni: titolare di un' azienda agricola e di floricoltura con il fratello Alberto, attuale assessore comunale, si era candidato come sindaco alle elezioni comunali di Ostra nel 1999 per la Lista "Ostra verso il Futuro”. Aveva poi conservato la sua passione per la politica, mettendo a disposizione dell'attuale amministrazione e dell'associazione "Progetto Ostra" il suo supporto grazie al bagaglio di esperienze e di idee.

La morte di Agarbati ha suscitato commozione in tutta la cittadinanza. L'associazione Progetto Ostra lascia un messaggio di commemorazione sui social: «Con l’incolmabile perdita di Gianni - si legge su Facebook - viene a mancare ad Ostra una persona seria, preziosa, leale e sincera su cui poter contare sempre; in questo triste momento, l’associazione si stringe attorno alla moglie Luciana, ai figli Alessandro ed Alessia, ai fratelli Gianna, Ariella ed Alberto, certi che l’amore ed il bene coltivati da questo nostro amico, con cui abbiamo avuto la fortuna di condividere un tratto di strada, non andranno persi, ma sapranno dare molto frutto».

La salma sarà visibile dalle 10,00 di questa mattina, nella Casa Funeraria Ofr Senigallia, in via dell'Artigianato, 15 (Borgo Bicchia di Senigallia) mentre le esequie avranno luogo martedì 13, alle ore 16,00 nel Santuario di S. Maria Apparve in Ostra.