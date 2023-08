Fognatura ko, cede la strada. Il Comune: «Lavori completati in settimana»

JESI - Il Comune ha ricevuto comunicazione da Viva Servizi che saranno completati in settimana i lavori in fondo a Via Gramsci dove si era registrato un cedimento della sede stradale. Le verifiche effettuate anche tramite una videoispezione hanno evidenziato non solo lo sfondamento di una fognatura, ma anche una cavità interna provocata dall’acqua fuoriuscita nel tempo.

I tecnici di VivaServizi procederanno pertanto a sistemare la condotta, a chiudere la cavità formatasi e ripristinare il manto stradale. Nel frattempo in zona la viabilità risulta leggermente modificata con la deviazione a destra della carreggiata di Via Gramsci a scendere, utilizzando l’ultimo tratto di Via Piccitù prima dell’imbocco in Via Rinaldi.