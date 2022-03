Contratto fiume Misa-Nevola: scelti i componenti

SENIGALLIA - L’ Amministrazione Comunale ha scelto i nuovi nominativi per la composizione della Segreteria del Contratto di Fiume Misa- Nevola. A seguito di tali nomine, a breve sarà riunita l'assemblea del CdF per la ripresa dei lavori. La nuova composizione della Segreteria, è indispensabile per riattivare il CdF e per portare a termine gli obiettivi del progetto Adrion.

I nuovi componenti del CdF sono i seguenti:

Maurizio Brocchini, già Direttore del Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura presso l'Università Politecnica delle Marche;

Giovanna Darvini, docente presso l'Università Politecnica delle Marche;

Stefania Romagnoli, ingegnere libero professionista.