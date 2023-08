Festival Pergolesi Spontini e stagione Lirica, arrivano più fondi

JESI - Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per la notizia dei maggiori contributi assegnati al Festival Pergolesi Spontini e alla Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi tramite il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo (FSNV).

“Sono molto soddisfatto, come presidente e come Sindaco, del riconoscimento storico che si è guadagnata la Fondazione PS. Con l'assessore Brecciaroli ed i direttori tecnici ed artistico, abbiamo lavorato in modo da poter coniugare tradizione ed innovazione, convinti che fosse questa la nuova strada da percorrere. I fatti ci dicono che questa è la strada da percorre e che la Fondazione ha avuto e continuerà ad avere sostegno ed attenzione. Stiamo già immaginando insieme ciò che potrà spingerci ad essere ancora migliori".

"Una ottima notizia, segno che il lavoro di qualità premia - le parole dell'assessore alla cultura Luca Brecciaroli - L'amministrazione comunale e la Fondazione Pergolesi Spontini stanno lavorando in stretta sinergia e collaborazione per offrire alla città, e non solo, spettacoli e appuntamenti culturali interessanti e anche al passo con la contemporaneità. Prova ne è il riconoscimento ministeriale per la stagione lirica e il Festival, così come gli ottimi risultati della stagione di prosa e dalla altre iniziative che hanno ancora luogo a teatro come le affollate e piacevoli serate dell'anteprima del Festival Pergolesi Spontini appena conclusasi".