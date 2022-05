Festa della Patrona, tornano le celebrazioni aperte al pubblico

FALCONARA - Tornano in presenza le celebrazioni per la Festa della Patrona, che partiranno nel pomeriggio di sabato 7 maggio per concludersi domenica 8 con la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Angelo Spina, seguita dalla processione per le vie del centro città, mentre in serata è previsto un concerto a cura della scuola di musica Vincent Persichetti al Centro Pergoli. Dopo due anni di limitazioni la ricorrenza dell’8 maggio, festa della Madonna del Rosario, patrona di Falconara Marittima, torna quindi a coinvolgere tutta la città con incontri, appuntamenti teatrali e musicali e con le tradizionali cerimonie religiose, aperte a tutti.

Si parte sabato 7 maggio alle 17, quando la parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario ha organizzato in chiesa un incontro dal titolo ‘La memoria delle origini: il movimento storico di Gesù’ con il biblista Luca Spegne. Sempre sabato, alle 21, il laboratorio teatrale dell’oratorio Stella Maris porterà in scena la rappresentazione ‘L’albero delle piccole cose’ (in oratorio). Domenica spazio alle celebrazioni religiose: alle 17 la Santa Messa, presieduta da Monsignor Spina, sarà concelebrata dai parroci falconaresi. Parteciperà il sindaco Stefania Signorini, insieme alle autorità civili e militari e alle associazioni del territorio. Alle 17.45 tornerà la tradizionale processione che, partendo dalla chiesa del Rosario, toccherà le vie Leopardi, Trento, Bixio, IV novembre e Leopardi per terminare nel piazzale della chiesa parrocchiale. I fedeli porteranno in processione l’effige della Madonna del Rosario di Pompei, che secondo tradizione venne donata dal beato Bartolo Longo. Alla processione parteciperà la Banda di Castelferretti e, per consentirne l’esibizione in sicurezza, nella giornata dell’8 maggio sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Don Baldoni. Nella stessa strada sarà temporaneamente interdetta la circolazione durante l’esibizione stessa, così come nelle vie che saranno man mano interessate dalla processione.

I festeggiamenti per la Madonna del Rosario si concluderanno domenica alle 21.15 al Centro Pergoli, con il concerto per la Patrona del duo composto dai Maestri Ciro Carbone e Sandro Lazzeri, che suoneranno musica italiana per chitarra classica. Ad aprire il concerto sarà una performance dei giovani chitarristi della Scuola di musica Vincent Persichetti. Ingresso libero, senza prenotazione, secondo le norme vigenti.