Giornata mondiale sui diritti delle donne, le iniziative in programma nel capoluogo

ANCONA – Si svolgerà presso la parrocchia San G. Moscati, in via Tiraboschi 69 (e non più al Palabrasili di Collemarino), il primo di 3 incontri del corso organizzato in occasione della Giornata mondiale sui diritti delle Donne in tema di prevenzione dei conflitti, gestione delle situazioni critiche e l'autodifesa, orientato alle donne. A cura di Mastery e con il sostegno di Comune di Ancona - Regione Marche e Commissione ragionale Pari Opportunità, il corso è diretto da Remo Grassetti (Head Master Metodo Mas) e condotto in collaborazione con la mental coach Solidea Vitali. Primo appuntamento in programma domani 6 marzo dalle 18,30 alle 21,30, si replicherà il 13 e 20 marzo, con orario d’inizio fissato alle 18,30.

Quanto alla giornata dell’8 marzo, svariate le iniziative, con il coordinamento dell'assessorato Pari Opportunità del Comune: per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, al Cinema Italia a partire dalle ore 9, si svolgerà la proiezione del popolarissimo film "C'è ancora domani" (2023) di Paola Cortellesi, emblematico della condizione femminile e della volontà di affrancarsi da condizionementi e maltrattamenti, perseguendo l'indipendenza e l'autonomia. Alla proiezione interverranno il Prefetto di Ancona, il Questore di Ancona, il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e l'assessore comunale alle Pari Opportunità.

Alle ore 17,30 presso la Mole si terrà un incontro dal titolo Donne e Finanza. L’educazione finanziaria è una difesa dalla violenza economica. A cura di AIEF (Associazione italiana educatori finanziari) e con il patrocinio del Comune, verranno affrontati gli argomenti "Sviluppare una cultura pratica di gestione del denaro" e "Condividere argomenti di pianificazione patrimoniale all'interno della propria famiglia". Gli interventi sono a cura di Angela Miola, Lucilla Settimi e Marco Lucenti. Verrà prodotta la testimonianza dell'imprenditrice Elisabetta Pieragostini.

A conclusione della giornata, dalle ore 19 in avanti si svolgerà il corteo contro la violenza di genere organizzato mensilmente dalla Associazione Terza Via. La fiaccolata – alla quale i cittadini e le cittadine sono invitate – partirà dalla panchina rossa ubicata all'ingresso di piazza Cavour e si snoderà fino a Largo Curiel, dove verrà affissa una targa commemorativa sulla panchina rossa già collocata tempo addietro.