Il mare all’insegna della lettura: Falconara inaugura la Free Beach Library

FALCONARA- Un altro evento, un altro punto d’incontro, un’altra iniziativa per il già ricco cartellone dell’estate di Falconara. La spiaggia si anima settimana dopo settimana e tra balli, cene, aperitivi, musica e serate non poteva mancare anche il “reparto cultura”.

In questo senso, domani (26 giugno) sarà inaugurata alle 18.30 presso il Circo Marinaro nella spiaggia antistante al sottopassaggio di via Goito la Free Beach Library. La libreria, costruita in legno riciclato da lavorazioni industriali, fa parte del progetto Facciamo rete Marche e funzionerà con il classico metodo del “prendi un libro, porti un libro” così da favorire l’inclusione di un numero sempre maggiore di soggetti e di letture.

Il Circo Marinaro, tra l’altro, non è nuovo ad eventi di questo tipo. In passato aveva aderito all'iniziativa promossa dall'associazione Vele di Solidarietà, che aveva coinvolto il mondo della vela italiana per esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza di genere, ed in particolare sulle donne. Al progetto in questione partecipò anche Annalisa Bocale la giovane donna malata di spina bifida che viveva a Chiaravalle ed è morta a 39 anni il 28 aprile del 2020.