Falconara chiama a raccolta i cittadini: si cercano idee per riqualificare le aree verdi

FALCONARA MARITTIMA – Il Comune di Falconara chiama a raccolta i cittadini per ascoltare idee e suggerimenti su come riqualificare il parco Robinson di via Sardegna, e per illustrare un progetto di potenziamento del verde di Palombina Vecchia. Venerdì 15 marzo alle 18, nei locali comunali del centro commerciale Le Ville (di fronte all’ingresso del supermercato Sì con Te), i tecnici del Comune illustreranno infatti alcune idee progettuali per riqualificare, potenziare e connettere le aree verdi del quartiere. L’amministrazione comunale intende partecipare a due bandi regionali che prevedono finanziamenti per la realizzazione di un bosco urbano, che potrebbe trovare spazio all’interno del grande parco di Palombina Vecchia e per creare nuove reti di collegamento tra le zone già destinate a verde pubblico, attraverso la piantumazione di alberi e arbusti.

Sarà l’occasione anche per discutere della riqualificazione del parco Robinson, dove andranno realizzati nuovi percorsi pedonali per collegare le diverse zone della grande area verde. Questa si sviluppa infatti tra via Sardegna, via Calabria, via Sicilia e via Palombina Vecchia e i nuovi percorsi potranno permettere ai frequentatori di muoversi in sicurezza all’interno del parco, spostandosi da un versante all’altro. Ai cittadini sarà chiesto di esprimersi sulla localizzazione di un punto ristoro, sulla sostituzione di alcuni giochi e sul potenziamento dell’area fitness.

Anche la realizzazione di ‘reti verdi’ tra le aree attrezzate di Palombina permetterebbe ai cittadini di raggiungere i parchi e le zone di verde pubblico già presenti nel quartiere, muovendosi in sicurezza: si creerebbe infatti un sistema di mobilità alternativo alla rete viaria, transitata dalle auto. L’invito a partecipare all’incontro di venerdì è rivolto non solo ai residenti, ma a tutti coloro che frequentano Palombina Vecchia, le aree commerciali e le zone verdi del quartiere.