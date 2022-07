Ex Lancisi, Ospedali Riuniti ci riprova: scatta la seconda asta dopo la prima andata deserta

ANCONA- Ospedali Riuniti ci riprova per quel che concerne la vendita del vecchio Cardiologico. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, è stata indetta una seconda asta per la vendita dell'ex Lancisi per il prossimo 5 settembre con offerto che dovranno pervenire tassativamente entro le 13 del 2 settembre. Base d’asta 2 milioni e 430mila euro.

Dal 2003, quando fu deciso il trasferimento a Torrette, la struttura di Borgo Rodi non è stata più recuperata diventando monumento al degrado. Nel 2016 l'azienda aveva tentato di vendere l'immobile al Ministero dell'Economia e Finanza ma poi la trattativa saltò. Nel 2018 l'ex Cardiologico fu poi iscritto nell'elenco dei beni ritenuti validi per un'acquisizione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ma anche questa operazione non andò a buon fine. Prima della crisi del settore immobiliare, così come di altri settori, l'azienda Ospedali Riuniti sperava di ricavare almeno cinque milioni dalla vendita dell'immobile: ma dopo che è nel maggio scorso andata deserta la prima asta - partita da 2,7 milioni, dovrà accontentarsi di una somma al ribasso.