Mercato delle Erbe, ancora ritardi: «FdI chiederà lumi. Per ora solo bugie e illusioni»

Si torna a parlare con insistenza del tema del Mercato delle Erbe e del suo mancato rifacimento. Gli operatori, quelli che non se ne sono andati e sono ancora lì al loro posto, vivono giorni di difficoltà e in più di un’occasione hanno manifestato la loro esasperazione per una serie di interventi promessi già da anni. Angelo Eliantonio, consigliere comunale di Fratelli D’Italia, si è schierato apertamente al loro fianco non lesinando critiche all’attuale amministrazione comunale:

«Quando ancora non eravamo in Consiglio comunale iniziammo una serie di interventi e sit-in per sensibilizzare l’amministrazione sul tema Mercato delle Erbe. Allora si parlava non solo di restyling ma anche di degrado, di sorveglianza anti-spaccio e di una bonifica di una struttura già fatiscente. I problemi, oggi, sono gli stessi. L’amministrazione ha illuso gli operatori, si è letteralmente incartata tra bandi e interventi di privati. La verità è che le idee, come le bugie, sono state tante ma non si è visto il benché minimo intervento».

Eliantonio ha poi specificato meglio cosa intende quando parla di incartarsi: «Si sono incartati sul tema dello spostamento degli operatori, di dove trasferirli a fronte di un intervento. Si sono ipotizzate soluzioni infattibili come Piazza Pertini sotto una tensostruttura o l’ex Liceo Savoia ma non c’è mai stato un piano preciso. Il fatto è che manca proprio la voglia di affrontare questo problema perché l’intervento richiesto è serio e va studiato correttamente e scrupolosamente. A cadenza settimanale sono arrivate promesse che non hanno prodotto nulla. Chiederemo lumi in Consiglio comunale, vogliamo capire come vanno le trattative con i privati. Sul Mercato delle Erbe, e sui mercati in generale, i cittadini sono già stati abbondantemente presi in giro».