Donazioni, alla Croce Gialla il saturimetro in memoria di Alessandro Giuliani

Un saturimetro donato alla Croce Gialla per ricordare il 74enne scomparso a febbraio,. Il dono è da parte degli amici ma anche dei soci dell’Associazione Sportiva “ Il Fosso” alla Croce Gialla di Ancona. «Un dispositivo particolarmente utile in questo periodo di pandemia - si legge nella nota - che permette la rilevazione della percentuale di ossigeno nel sangue ma anche la frequenza cardiaca. Dispositivo che peraltro è già entrato in funzione in uno dei mezzi che la Croce Gialla mette a disposizione della centrale operativa del 118».

Donazione rimarcata anche da Sauro Giovagnoli direttore di sede della Croce Gialla di Ancona: «Questi dispositivi - dice - ci servono come il pane basti pensare che fino a poco tempo fa venivano utilizzati per rilevare i parametri poi se non c’era necessita venivano spenti. Ora invece siamo costretti a tenerli accesi anche 6 ore di seguito per monitorare le condizioni del paziente nel caso in cui l’ambulanza resti bloccata in ospedale con un paziente Covid positivo come accaduto nei giorni scorsi».