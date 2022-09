Del Conero, si lavora sui seggiolini: pronte seimila nuove sedute nelle curve

ANCONA- Sono iniziate ieri mattina – come annunciato su Radio Tua, media partner dell’Us Ancona - al Del Conero le operazioni legate alla sostituzione dei seggiolini delle curve nord e sud. Il restyling riguarderà un totale di seimila nuove sedute, che la società ha preannunciato molto “particolari” da un punto di vista cromatico, che saranno installate nei settori indicati già nei prossimi giorni.

A breve partiranno anche i lavori per le centoventi poltrone relative alla Tribuna Vip. L’appalto per l’opera, come era stato riferito dall’assessore allo sport Andrea Guidotti, si aggira intorno ai 230mila euro e garantirà una migliore fruibilità per gli spettatori sia per le partite di calcio che per i futuri eventi che si terranno nell’impianto di Passo Varano.