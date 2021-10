Caso Covid alla materna, l’Asur ha deciso: quarantena per le maestre e per tutta la classe

Le scuole nuovamente alle prese con il Covid. E’ quanto accaduto, nelle scorse ore, alla materna “Garibaldi” di via Torrioni dove in presenza di un caso positivo è stato necessario l’intervento dell’Asur.

L’autorità sanitaria ha disposto la quarantena per tutta la classe, per le maestre e per il personale scolastico di servizio sul piano di competenza fino al 1 novembre con gli interessati che dovranno sottoporsi a tampone due giorni dopo (il 2/11 è stato indicato come festività) per riprendere il normale iter. Al momento, oltre al problema appena riportato, la dirigente scolastica Veronica Ambrogi deve trovarsi anche a fronteggiare un conseguente calo del personale che potrebbe portare ad ulteriori criticità nei prossimi giorni.