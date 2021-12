Tamponi per gli studenti, Capitano Nesca: «Ne saranno analizzati 250 al giorno»

Il Capitano di Vascello Cosimo Nesca, Capo servizio Sanitario del Centro di selezione della Marina Militare, ha parlato questa mattina dell'importanza di avere un centro per i tamponi per gli studenti.

Il progetto, denominato “Operazione Athena”, prevede che la Difesa concorra nell’attività di tracciamento della popolazione scolastica al fine di evitare la didattica a distanza dove possibile. Al momento servirà la provincia di Ancona, ma sarà disponibile per le emergenze anche delle altre province in vista di un potenziamento della presenza di altri dispositivi simili sul territorio se necessari. La struttura sarà in grado di rilevare fino a 250 tamponi al giorno e di processarne tra i 90 e i 180 in 7-10 ore grazie al fatto che nel capoluogo dorico opera uno dei laboratori diagnostici molecolari di cui la Marina dispone in Italia. Otto le professionalità attualmente impiegate tra medici, infermieri e biologi appartenenti al Corpo della Marina Militare e della Croce Rossa. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la piattaforma Asur.