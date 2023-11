"Corto Dorico Film Fest" 2023 - Il programma completo degli eventi

Il lungo elenco degli eventi che caratterizzeranno l'edizione numero venti del festival dorico, che si concluderà domenica 10 dicembre

Venerdì 1° dicembre

Ore 9.30 | Casa circondariale di Villa Fastiggi, Pesaro

Oltre le mura - Premio Ristretti oltre le mura

Proiezione per i detenuti dei corti finalisti del Concorso Nazionale Cortometraggi

A seguire: incontro con i detenuti e votazione del corto preferito

Ore 14.00 | Casa di Reclusione di Fossombrone (PU)

Oltre le mura - Premio Ristretti oltre le mura

Proiezione per i detenuti dei corti finalisti del Concorso Nazionale Cortometraggi

A seguire: incontro con i detenuti e votazione del corto preferito

Ore 18.00 | online in diretta Facebook e Youtube

Come saltammo in lungo - Incontro online con quattro registi autori di opere prime

Niccolò Falsetti, Nicola Prosatore, Laura Samani e Gianluca Santoni

In collaborazione con la rassegna Prima del Debutto

Ore 21.00 | Cinema Azzurro Salto in Lungo | Concorso

Palazzina LAF (99’) di Michele Riondino Evento di pre-apertura del Festival

info e biglietteria presso la sala e teoremacinema.it

Sabato 2 dicembre

Ore 09.30 – 12.30; 14.30 - 17.30 | Accademia56

Shorts for My Future - terza edizione | Industry

Workshop Dall'idea alla storia: Tecniche e modalità di esposizione del racconto (prima parte) con lo sceneggiatore Matteo Ferri

Attività riservata agli autori selezionati - Ingresso gratuito per gli uditori. Posti limitati.

Ore 15.00 - 17.00 | Casa delle Culture

Scuola di Cinema per Ragazzi e Ragazze (età 14-17) - Da YouTube al Cinema - Il percorso da giovane filmmaker

a cura di Nikola Brunelli (youtuber “Ware en Valse” e filmmaker)

Posti limitati su prenotazione

Ore 18.00 | Cinema Italia Inaugurazione Festival

Fabrizio Bentivoglio (voce recitante) Ferruccio Spinetti (contrabbasso) in:

Lettura Clandestina: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano

Ideazione a cura di Fabrizio Bentivoglio - Aida Studio Produzioni in collaborazione con Bubba Music

Ingresso 15 euro

Ore 21.00 | Cinema Italia

Corto Slam - prima semifinale | Concorso Nazionale Cortometraggi

Proiezione dei corti semifinalisti

a seguire: votazione del pubblico in sala per decretare il corto che avanzerà alla Finalissima

Presenta Luigi Socci

Ingresso 7 euro

Domenica 3 dicembre

Ore 09.30 – 12.30; 14.30 - 17.30 | Accademia56

Shorts for My Future - terza edizione | Industry

Workshop Dall'idea alla storia: Tecniche e modalità di esposizione del racconto (seconda parte)

con lo sceneggiatore Matteo Ferri

Attività riservata agli autori selezionati - Ingresso gratuito per gli uditori. Posti limitati.

Ore 10.30 | Cinema Italia

Short on Rights / A corto di Diritti - Corto Slam | Concorso Internazionale Cortometraggi

Proiezione dei corti semifinalisti

A seguire: votazione del pubblico in sala per decretare il corto che avanzerà alla finalissima In collaborazione con Amnesty International Italia

Proiezione con colazione

Ore 15.30 | Cinema Italia

Cinemaèreale

Proiezione cortometraggi documentari

Ore 17.00 | Cinema Italia

Fare cinema oggi - Incontro con Marco Bellocchio

Modera Daniele Ciprì

Premio Angelo Guglielmi a Marco Bellocchio alla presenza di Carlo Guglielmi

A seguire: proiezione del film I pugni in tasca (107’) di Marco Bellocchio in versione restaurata a cura di Cineteca di Bologna

Ingresso 5 euro

Ore 21.00 | Cinema Italia

Corto Slam - seconda semifinale | Concorso Nazionale Cortometraggi

Proiezione dei corti semifinalisti

A seguire: votazione del pubblico in sala per decretare il corto che avanzerà alla Finalissima

Presenta Bianca Ottaviani

Ingresso 7 euro

Lunedì 4 dicembre

Ore 9.00 | Casa circondariale di Ancona – Montacuto

Ore 14.00 | Casa di Reclusione Ancona – Barcaglione

Oltre le mura - Premio Ristretti oltre le mura

Proiezione per i detenuti dei corti finalisti del Concorso Nazionale Cortometraggi

A seguire: incontro con i detenuti e votazione del corto preferito

Ore 10.00 | Ridotto delle Muse

Il Cinema per le Scuole

Incontro con i ragazzi dell’IIS Einstein-Nebbia di Loreto

Ore 17.00 | Ridotto delle Muse Salto in Lungo | Concorso

Disco boy (92’) di Giacomo Abbruzzese

Ingresso 5 euro

Ore 18.00 | online in diretta Facebook e Youtube

L’Ora di cinema - In classe con…Barbara Ronchi

L’attrice conversa con gli studenti delle scuole di Ancona

Ore 21.15 | Ridotto delle Muse

Anteprima Nazionale: Oltre le mura – Presentazione Corto Documentario

Lettere dal Minotauro

In collaborazione con il Garante regionale dei Diritti della Persona e Università IULM Alla presenza degli studenti che hanno realizzato il documentario, del supervisore al progetto Giuseppe Carrieri e del Garante regionale dei Diritti della Persona, Avv. Giancarlo Giulianelli

Martedì 5 dicembre

Ore 13.00 | Casa di Reclusione di Fossombrone (PU)

Oltre le mura – Presentazione Corto Documentario

Lettere dal Minotauro

In collaborazione con il Garante regionale dei Diritti della Persona e Università IULM A seguire: incontro con i detenuti protagonisti del Corto Alla presenza degli studenti che hanno realizzato il documentario, del supervisore al progetto Giuseppe Carrieri e del Garante regionale dei Diritti della Persona, Avv.Giancarlo Giulianelli

Ore 15.00 | Aula Magna Liceo Galilei Dorico Virtuale

Proiezione di Lezione VR per i ragazzi delle scuole di Ancona

Presenta il regista Omar Rashid

Ore 17.00 | online in diretta Facebook e Youtube Dorico Virtuale

Talk online sul VR

con Agata Di Tommaso (Diversion Cinema) e Omar Rashid (Gold VR)

Ore 17.30 | Aula A - Facoltà di Economia

Selezione di Cortometraggi del Conero Film + ADV

in collaborazione con Associazione Gulliver, UNIVPM e Local Bizzarro segue dibattito

Ore 18.30 | Aula A - Facoltà di Economia

Selezione di Cortometraggi a tema sociale

in collaborazione con Associazione Gulliver e UNIVPM segue dibattito

Ore 21.15 | Auditorium Buon Pastore Dorico Virtuale

Proiezione di La storia che non ho mai disegnato - Maicol e Mirco in VR

Presentano Maicol e Mirco e il regista Omar Rashid

Ore 21.15 | Cinema Cecchetti | Civitanova (MC) Cinemaèreale | Evento speciale

Roma, santa e dannata (91’) di Daniele Ciprì, Marco Giusti e Roberto D’Agostino In collaborazione con Civitanova Film Festival

Info e biglietteria presso la sala e www.tdic.it

Mercoledì 6 dicembre

Ore 9.30 | Casa di reclusione di Fermo

Ore 14.00 | Casa circondariale Ascoli Piceno

Oltre le mura - Premio Ristretti oltre le mura

Proiezione per i detenuti dei corti finalisti del Concorso Nazionale Cortometraggi

A seguire: incontro con i detenuti e votazione del corto preferito

Convegno | Ridotto delle Muse

Il futuro dell’animazione

Il cinema d’animazione in Italia e nelle Marche: dialogo con i protagonisti del settore

Ore 10.00: Benvenuto e saluti delle istituzioni

Ore 10.30: Inizio dei lavori - tavola rotonda con i relatori

Ore 11.30: Coffee Break

Ore 12.00 – 13.30: Ripresa dei lavori

Masterclass | Ridotto delle Muse ore 15.30 - 17.00

Dall’animazione al cinema. Tecniche di animazione per la realizzazione di opere cinematografiche

Case study: “Il mio nome è vendetta”

Masterclass a cura di Cosimo Gomez e Nuccio Canino

Ore 17.00 | Casa delle Culture

Scuola di Cinema per Ragazzi e Ragazze (età 14-17)

Cinema&Supereroi

Mega Super Workshop per recitare e doppiare i Supereroi del cinema

a cura di Lorenzo Bastianelli (regista teatrale e professionista del cinema dal 2003)

Posti limitati su prenotazione

Proiezione | Ridotto delle Muse ore 17.30

Dorico Animato | Pittura Animata

Focus Cortometraggi di Animazione

In collaborazione con Animaphix. Festival Internazionale del Film d'Animazione

Presenta Rosalba Colla, direttrice di Animaphix

Proiezione | Ridotto delle Muse ore 18.30

Il mio nome è vendetta (90’) di Cosimo Gomez

Alla presenza del regista e di Nuccio Canino, VFX supervisor

Ore 19.00 | Cinema Italia Dorico Altrove

Focus Cortometraggi della Colombia

in collaborazione con BogoShorts

Ore 21.15 | Cinema Italia

Salto in Lungo Evento Speciale | Territori Anteprima Regionale

Invelle (92’) di Simone Massi Alla presenza del regista

Ingresso 8 euro

Giovedì 7 dicembre

Ore 09.00 | Cinema Italia Il Cinema per le Scuole

Io capitano (121’) di Matteo Garrone

Video saluto di Matteo Garrone e dei ragazzi protagonisti del film In collaborazione con CGS Dorico - Sentieri di Cinema

Proiezione riservata ai ragazzi delle scuole di Ancona

Ore 17.30 | Cinema Italia

Adriatic Award – corti dalla Grecia Proiezione corti greci

In collaborazione con Drama International Short Film Festival con MoliseCinema, Sudestival e Sulmona International Film Festival

Alla presenza di Sophia Georgiadou, programmer del Drama International Short Film Festival, e dei direttori dei Festival della Rete. Al termine della proiezione sarà assegnato l’Adriatic Award al miglior corto greco

A seguire: Performance musicale di Dimitris Kotsiouros in collaborazione con Festival Adriatico Mediterraneo

Ore 21.15 | Cinema Italia

Salto in Lungo Evento Speciale | Territori Anteprima regionale

Castelrotto (105’) di Damiano Giacomelli

Alla presenza del regista

Ingresso 8 euro

Ore 00.00 - Midnight Special

Proiezione Segreta

Venerdì 8 dicembre

Ore 10.30 | Ridotto delle Muse

SAB - Scuola delle Arti per Bambini e Bambine & Scuola di Cinema per Ragazzi e Ragazze

Proiezione dei cortometraggi realizzati nei corsi

A seguire: Il Cinema per le Scuole - Incontro con i ragazzi dei licei Galilei e Rinaldini di Ancona e dell’Istituto Laeng di Osimo

Ore 14.30 | Foyer del Teatro delle Muse

Shorts for My Future – terza edizione | Industry

Co-organizzato con Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission

In collaborazione con Accademia del Cinema Renoir e Road to Pictures Film APS Open Call Nazionale - incontro con gli autori selezionati

A seguire: Masterclass di pitching con Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore

Masterclass riservata agli autori selezionati - Ingresso gratuito per gli uditori

Ore 14.30 | Ridotto delle Muse

Shorts for My Future - terza edizione | Industry

Proiezione dei cortometraggi degli autori selezionati

Proiezione riservata ai soli produttori accreditati

Ore 17.00 | Foyer del Teatro delle Muse

Presentazione Libro: Il cinema, l’immortale di Daniele Vicari

Alla presenza dell’autore

Modera Carolina Iacucci, critica cinematografica

Ore 18.00 | Ridotto delle Muse Cinemaèreale | Evento Speciale

After the Bridge (65’) di Davide Rizzo, Marzia Toscano

Alla presenza del regista Davide Rizzo

Ore 19.15 | Ridotto delle Muse Amnesty International | Evento Speciale

Rumore - Human Vibes (58’) di Simona Cocozza

Alla presenza della regista

Ore 21.15 | Ridotto delle Muse

Short on Rights / A corto di Diritti - finale | Concorso Internazionale Cortometraggi

Proiezione dei corti finalisti

Segue premiazione dei vincitori del Premio Amnesty International, del Premio Giuria Giovani “Gianni Rufini” e del Premio del Pubblico

In collaborazione con Amnesty International Italia

Presenta Francesca Gironi

Ingresso 5 euro

Sabato 9 dicembre

Ore 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00 | Sala Boxe Mole Vanvitelliana

Shorts for My Future - terza edizione | Industry

Co-organizzato con Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission

In collaborazione con Accademia del Cinema Renoir e Road to Pictures Film APS Sessioni di pitching con autori e produttori

Riservato ai soli autori selezionati e ai produttori accreditati

Ore 15.00 | Cinema Italia

Corto Dorico XX e Sedicicorto XX

Cortinloco - Selezione di cortometraggi dell’Emilia-Romagna

In collaborazione con Sedicicorto

Ore 16.30 | Cinema Italia Evento Speciale | Fuori Concorso

Mi fanno male i capelli (83’) di Roberta Torre

Alla presenza della regista

Ingresso 5 euro

Ore 18.00 | Sala Zatti - Corso Carlo Alberto 77

Presentazione Libro: Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta di Dante Spinotti

Alla presenza dell’autore

Con Daniele Ciprì

Modera Federico Gironi, critico cinematografico

Ore 19.00 | Sala Zatti - Corso Carlo Alberto 77

Incontro degli autori finalisti del Concorso Nazionale Cortometraggi con la Giuria di Qualità (Dante Spinotti, Roberta Torre e Daniele Vicari)

Ore 21.00 | Cinema Italia

Finalissima

Proiezione dei corti finalisti del Concorso Nazionale Cortometraggi Alla presenza degli autori e della giuria di qualità

A seguire: premiazione dei vincitori

Presenta Giulia Eugeni

Ingresso 10 euro

Ore 01.00 | Cinema Italia

Corto Dorico Closing Party - DJ Set

Domenica 10 dicembre

Ore 11.00 | Cinema Italia

Proiezione Film Best of XX

Proiezione a sorpresa dei corti che hanno fatto la storia di Corto Dorico

con colazione

Ore 12.15 | Cinema Italia

Conferenza stampa di chiusura

Alla presenza dei vincitori, della Giuria di Qualità e dei direttori artistici Daniele Ciprì e Luca Caprara

Ore 17.00 |online in diretta Facebook e Youtube

Talk online - Il cinema corto del Sud America: prospettive di incontri e collaborazioni

Intervengono Luca Caprara e Francesco Appoggetti di Corto Dorico, Jaime Manrique del BogoShorts Film Festival e Francesca Vargiu del Figari International Film Festival