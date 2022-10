Convegno Confartigianato-Camera di Commercio: a Montegranaro c'è Marco Granelli

Il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli a Montegranaro per il convegno organizzato tra la categoria e la Camera di Commercio. «Salvaguardare le piccole imprese delle Marche. Ci aspettiamo un cambio di passo dal nuovo Governo del Paese-ha detto il Presidente di Confartigianato Marche Emanuele Pepa-e sollecitiamo un impegno deciso e concreto dei nostri rappresentanti marchigiani nel costruire un contesto favorevole alle potenzialità imprenditoriali, puntando su competenze, innovazione, sostenibilità, fattori indispensabili per irrobustire il tessuto produttivo e migliorarne la capacità competitiva». L'evento aveva come titolo "ripartire dalle piccole imprese per costruire il futuro”. Granelli ha rimarcato la necessità di accompagnare l’attuazione del Pnrr con le riforme indispensabili per restituire certezze alle aziende e fiducia ai consumatori. A cominciare proprio dalla riforma strutturale delle bollette per ridurre la pressione fiscale che pesa maggiormente sui consumi delle piccole imprese. Serve, ha ribadito Granelli un nuovo DL aiuti che tagli il costo dell’energia.

«L’impatto sempre più vasto e pesante della folle corsa dei prezzi di gas ed elettricità su aziende e famiglie è devastanti- si legge in una nota di resoconto dell'evento- Lo ha ribadito il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni rimarcando come, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato, il caro energia metta a rischio nella nostra regione 24.823 MPI ( il 19,8% del totale Marche) che contano 91.782 addetti ( il 21,2%). Diciamo con forza-ha proseguito Gasparoni-che vanno sostenuti gli investimenti in energie rinnovabili e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento, in particolare per creare comunità energetiche e per incrementare l’autoproduzione. Serve un tetto europeo al prezzo del gas e slegare il costo del gas da quello dell’energia.Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ribadito l’importanza fondamentale delle piccole imprese per l’economia, una azione forte di sostegno che la regione metterà in piedi con le risorse comunitarie e l’impegno per le infrastrutture materiali ed immateriali.Il Rettore dell’Università Politecnica delle MarcheGian Luca Gregori ha parlato di interessanti modelli di sviluppo e delle necessarie competenze, l’importanza delle filiere e dell’innovazione».

Al convegno ha portato il suo saluto il Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini che ha rimarcato l’impegno dell’Ente nel sostegno al tessuto produttivo delle Marche. Tra le richieste avanzate da Confartigianato ci sono bandi a misura di piccola impresa con erogazione dei contributi immediati mettendo a terra concretamente e velocemente gli interventi stabiliti. Ed inoltre una nuova moratoria per evitare ulteriore indebitamento delle imprese e dare più respiro ai finanziamenti in corso. Per ciò che concerne l’alluvione c’è l’assoluta necessità, dopo la messa a disposizione delle risorse per la liquidità, di immediati e significativi ristori per le imprese e le famiglie da erogare subito.