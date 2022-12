Sostegno allo sport per i minori, 418 domande presentate in Comune: «A gennaio aumenteremo le risorse»

ANCONA - Sono 418 i minori per i quali è stata presentata domanda per il progetto “Welfare Sport” . Welfare Sport è una misura di sostegno per l’esercizio della pratica sportiva in favore dei minori residenti che abbiano un età compresa tra i 3 e i 18 anni da compiere nell’anno 2022, progetto attivo sin dal 2017. Delle 418 domande, 164 sono di famiglie con ISEE inferiore a € 5.500, 246 sono di famiglie con ISEE compreso nella fascia 5.500€ - 13.000€, 9 escluse perché non residenti o con ISEE maggiore di € 13.000. Nelle more della verifica di alcuni ISEE, si è proceduto alla approvazione della graduatoria il 21 dicembre scorso. Tutti i 40.000€ stanziati per il bando saranno assegnati secondo i criteri previsti ovvero

30.000€ per la fascia di reddito ISEE inferiore a € 5500 (soddisfatte 150 domande con contributo pari ad € 200 ciascuna), 10.000 € per la fascia di reddito ISEE 5.500€ - 13.000€ (soddisfatte 100 domande con contributo pari ad € 100 ciascuna).

L'importo sarà erogato direttamente all'Associazione Sportiva Dilettantistica che esonera la famiglia dal pagamento o procede al rimborso di quota parte del costo del corso equivalente al contributo erogato. Inoltre la ASD, aderendo al bando, si è impegnata ad applicare uno sconto del 25% sulla quota annua. Restano fuori dalla contribuzione 14 domande di famiglie con ISEE inferiore a € 5.500 e 146 di famiglie con ISEE compreso nella fascia 5.500€ - 13.000€. Per rispondere a tutte le richieste, l'Amministrazione disporrà un ulteriore finanziamento del progetto nel mese di gennaio 2023.

“Sono più di 400 i giovani che il Comune sostiene con il progetto welfare- sport, pensato dalla nostra maggioranza consiliare con primo firmatario Diego Urbisaglia. Abbiamo approvato la graduatoria – afferma il sindaco Valeria Mancinelli - . Ci sarà bisogno di aumentare la stanziamento economico per coprire tutte le richieste e lo faremo entro gennaio, perché vogliamo fare il massimo per garantire la pratica sportiva a tutti. Ringraziamo anche le società sportive che per i giovani in graduatoria applicheranno una ulteriore riduzione del 25%”.

“Anche quest'anno l'Amministrazione comunale assegna risorse importanti per garantire a tutti il diritto allo sport in seguito a una mozione approvata alcuni anni fa dalla maggioranza in Consiglio Comunale – afferma l'assessore allo Sport, Andrea Guidotti -. Ringrazio sentitamente le società sportive che hanno aderito a questo progetto e che pur con le loro difficoltà di bilanci e di organizzazione, sosterranno i minori che riusciremo ad aggregare grazie a questo bando. Credendo nel forte valore pedagogico ed educativo dello sport sono certo che il progetto consentirà, ancora una volta, anche alle famiglie che avrebbero difficoltà la frequentazione dell'attività sportiva ai propri figli”.