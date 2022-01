Confartigianato Marche, Emanuele Pepa è il nuovo presidente

Emanuele Pepa, 50 anni, sposato, 2 figli, imprenditore di Recanati è il nuovo Presidente regionale di Confartigianato Marche. «Sono orgoglioso, ha detto il presidente Emanuele Pepa di ricoprire questo incarico e rappresentare le nostre imprese nel territorio Regionale. Massimo sarà il mio impegno per lo sviluppo del sistema produttivo della nostra Regione».

Ai lavori congressuali è seguita l’assemblea di Confartigianato Marche: “Economia, imprese, territorio, responsabilità”, coordinata dal Segretario regionale Giorgio Cippitelli. In collegamento in apertura il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli. Sono intervenuti il Monsignor Angelo Spina Vescovo Metropolita di Ancona-Osimo, Francesco Acquaroli Presidente Regione Marche, Filippo Saltamartini Assessore alla sanità, Gian Luca Gregori Magnifico Rettore Università Politecnica delle Marche, Pietro Marcolini Presidente Istao. In collegamento Aldo Bonomi direttore del Consorzio Aaster. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, trattenuto da impegni istituzionali, ha partecipato con un videomessaggio.

Si legge nella nota: «Tanti i temi trattati dal neo Presidente di Confartigianato Marche Emanuele Pepa nella sua relazione: dalle infrastrutture, al fisco, dalla burocrazia, al Pnrr, ai bonus edilizia, dal credito alla digitalizzazione. Le imprese, ha rimarcato il Presidente sono “ nella tempesta perfetta” strette tra pandemia, mancanza di materie prime e costi alle stelle che stanno fortemente rallentando l’economia. Dobbiamo tutelare il made in Italy, il nostro know how, la nostra storia. E’ fondamentale sostenere la nostra economia fatta di micro e piccole imprese che non delocalizzano, che esportano, che sono la forza del nostro territorio».