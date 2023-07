Manutenzione del condominio, una parte è del Comune: 436mila euro dalle casse di Palazzo del Popolo

ANCONA - Verso i lavori di manutenzione straordinaria del Condominio di piazza Salvo d'Acquisto 21/29. L'Amministrazione comunale - proprietaria di alcune porzioni dell'immobile- contribuirà alla riqualificazione del grande complesso che si affaccia sulla piazza del quartiere con l'importo di 436.805 euro.

La Direzione Patrimonio ha dato il via libera al procedimento che prevede una serie di atti di liquidazione degli importi di competenza del Comune. La fonte di finanziamento dell'intervento in questione prevede l'utilizzo di risorse proprie derivanti da alienazioni patrimoniali. Le altre parti del fabbricato sono di proprietà di dei privati e dell'ERAP e ricadono sotto l'egida del Bonus facciate mentre per le parti di proprietà comunale non è prevista la possibilità di ottenere alcun incentivo statale. “Da parte nostra- sottolineano gli assessori al Bilancio, il vice sindaco Giovanni Zinni, e al Patrimonio, Angelo Eleantonio- abbiamo dato seguito ad un impegno preso dalla precedente amministrazione che doveva essere onorato”.