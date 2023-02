Concorso infermieri e Oss, «Subito una legge per prorogare le graduatorie»

ANCONA - «La carenza di personale Infermieristico e di Operatori Socio Sanitari riveste una particolare importanza nella nostra Regione ed incide in modo significativo sul buon funzionamento dell'offerta sanitari». Lo scrive in una nota Fabio Amici, presidente del Comitato "Trasparenza e Anticorruzione" ed ex Presidente del Comitato di partecipazione dell'Area Vasta 2.

«I giornali e le televisioni locali ne parlano tutti i giorni, commentando le varie manifestazioni sindacali regionali. In alcuni articoli di stampa ho letto, in merito alla proroga delle graduatorie, che secondo i Sindacati CGIL, CISL e UIL "l'unico strumento e' il prossimo decreto Milleproroghe. Secondo alcune Sentenze della Corte Costituzionale (es. Sentenza n. 84/2022 dell’8/03/2022, trascritta in calce) che ho letto recentemente, risulterebbe possibile che la proroga delle graduatorie dei concorsi regionali possa avvenire con una Legge regionale. In uno spirito di collaborazione, ho ritenuto opportuno pertanto trasmettere le Sentenze sia all'Assessore Regionale Filippo Saltamartini che a tutti i Segretari Regionali Sindacali. Ringrazio la Segreteria Generale Cisl Marche per avermi comunicato in data 24 febbraio di "ritenere condivisibili le osservazioni conclusive relative alla competenza legislativa residuale regionale sull’ organizzazione amministrativa del personale.....". Considerato che il Decreto "Milleproroghe" promulgato dal Presidente della Repubblica Mattarella non tratta la proroga delle graduatorie dei Concorsi Regionali, rinnovo la richiesta alla Giunta Regionale di emanare con urgenza una Legge regionale che disponga la predetta proroga delle graduatorie, per il bene della collettivita'».