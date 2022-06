Concerto di Ultimo: guida completa alla viabilità, parcheggi e navette

Navette, parcheggi, viabilità. Tornano i grandi concerti ad Ancona, allo stadio Del Conero. Con Ultimo e Vasco Rossi, i prossimi 17 e 26 giugno, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano per accogliere il numeroso pubblico che parteciperà agli eventi. Si inizia con Ultimo, il 17 giugno prossimo.

Viabilità

Il Comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi ha emesso ordinanza che organizza e limita la circolazione nell’area dello stadio e vie limitrofe fino a fine manifestazione; saranno impegnati nelle zone interessate dal flusso del traffico e del pubblico circa 50 agenti della Polizia Locale, circa 30 addetti della Protezione Civile e 10 ausiliari del traffico. Questi i provvedimenti limitativi della circolazione:

STADIO DEL CONERO – PARCHEGGIO dalle ore 08.00 a fine deflusso pubblico:

divieto di sosta e fermata, i veicoli in difetto saranno rimossi, ad eccezione dei veicoli a disposizione delle persone disabili e pullman gran turismo che dovranno sostare nella porzione di parcheggio normalmente riservata agli ospiti, gli ambulanti autorizzati alla vendita che dovranno sostare nell’area recintata che divide i due parcheggi (ospiti e locali), i tir utilizzati per l’allestimento del concerto che dovranno sostare nell’area del parcheggio contraddistinta con il n. 10;

Divieto di sosta e fermata, i veicoli in difetto saranno rimossi, nella porzione del parcheggio antistante le Poste ad eccezione dei bus navetta destinati al concerto;

Divieto di sosta e fermata, i veicoli in difetto saranno rimossi nell’anello del parcheggio dello Stadio.

VIA CAMERANENSE tratto antistante il parcheggio dello Stadio dalle ore 08.00 a fine deflusso pubblico:

Interdizione della circolazione a tutti i veicoli eccetto: Forze di Polizia – mezzi di soccorso, veicoli diretti all’interno della cittadella sportiva e veicoli dei residenti nell’area interessata al divieto;

VIA CAMERANENSE tratto antistante il parcheggio dello Stadio dalle fine deflusso pubblico fino alle ore 7.00 del 18/06/22:

Interdizione della circolazione a tutti i veicoli eccetto: Forze di Polizia – mezzi di soccorso e mezzi di Anconambiente;

VIA CAMERANENSE tratto compreso tra Via Filonzi ed accesso parcheggio stadio del Conero lato sud dalle ore 13.00 a fine deflusso pubblico:

Interdizione della circolazione a tutti i veicoli eccetto: Forze di Polizia – mezzi di soccorso, veicoli a disposizione delle persone disabili, veicoli utilizzati per l’allestimento del concerto, pullman gran turismo per trasporto pubblico e veicoli dei residenti nell’area interessata dal divieto;

STRADA DI PASSO VARANO tratto compreso tra lo svincolo di Via Bersaglieri d’Italia fino a via Cameranense intersezione Montacuto – Varano e Via Montacuto dall’ intersezione con via Cameranense dalle ore 08.00 a fine deflusso pubblico:

Divieto di sosta e fermata ambo i lati, i veicoli in difetto saranno rimossi;

STRADA DI PASSO VARANO tratto compreso tra lo svincolo di Via Bersaglieri d’Italia fino a via Cameranense intersezione Montacuto – Varano dalle ore 13.00 a fine deflusso pubblico:

Interdizione della circolazione veicolare eccetto: Forze di Polizia, mezzi di soccorso, veicoli a disposizione delle persone disabili, veicoli di Anconambiente, veicoli utilizzati per l’allestimento del concerto, pullman gran turismo per trasporto pubblico concerto, Bus Navetta, veicoli dei residenti nell’area interessata al divieto, veicoli che accedono al parcheggio privato delle Poste, i veicoli che accedono alle attività presenti in tale tratto e i veicoli diretti a Varano – Montacuto (A/R) dal lato di Tavernelle.

Via CAMERANENSE tratto compreso tra Via Montacuto/Varano ed accesso parcheggio Del Conero lato nord:

e’ interdetta la circolazione a tutti i veicoli eccetto Forze di Polizia – mezzi di soccorso, veicoli utilizzati al trasporto disabili, veicoli di Anconambiente, veicoli utilizzati per l’allestimento del concerto, pullman gran turismo per trasporto pubblico concerto, Bus Navetta, veicoli che accedono al parcheggio privato delle Poste e i veicoli che accedono alle attività presenti in tale tratto. E’ vietata la sosta e fermata su ambo i lati;

VIA CAMERANENSE tratto compreso tra Via Filonzi ed Arco degli Angeli dalle ore 08.00 a fine deflusso pubblico:

Divieto di sosta e fermata lato sx direzione Nord/Sud, i veicoli in difetto saranno rimossi;

CAMERANENSE tratto compreso tra Via Filonzi ed Arco degli Angeli dalle ore 13.00 a fine deflusso pubblico:

Senso unico di marcia con direzione Nord/Sud. E’ consentita la sosta lato dx direzione Nord/Sud, ad esaurimento posti verrà interdetta la circolazione veicolare;

VIA DI PASSO VARANO all’intersezione con Via Volponi direzione Via Cameranense (ponte) dalle ore 13.00 a fine deflusso pubblico:

Interdizione della circolazione veicolare.

VIA CAMERANENSE all’altezza dello svincolo che adduce a Passo Varano (ponte) dalle ore 13.00 a fine deflusso pubblico:

Interdizione della circolazione veicolare.

STAZIONE STADIO DEL CONERO accesso pedonale stazione dalle ore 24.00 alle ore 05.30 del 18 giugno 2022:

Interdizione del transito pedonale, lo stesso sarà consentito nell’accesso PRM adiacente.

VIA CAMERANENSE tratto compreso tra Via Bersaglieri d’Italia ed il parcheggio dello Stadio dalle ore 08.00 a fine deflusso pubblico:

Divieto di sosta e fermata ambo i lati i veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA FILONZI tratto compreso tra Via Flavia e Via Cameranense dalle ore 08.00 a fine deflusso pubblico:

Divieto di sosta e fermata ambo i lati, i veicoli in difetto saranno rimossi;

VIA FILONZI tratto compreso tra Via Flavia e Via Cameranense:

Interdizione della circolazione veicolare dalle ore 13.00 eccetto mezzi diretti in via Cameranense nel tratto consentito per effettuare la sosta, Forze di Polizia, mezzi di soccorso, veicoli a disposizione delle persone disabili, veicoli utilizzati per l’allestimento del concerto e pullman gran turismo per trasporto pubblico concerto, e veicoli dei residenti nell’area interessata al divieto; Dalle ore 23.30 interdizione della circolazione a tutti i veicoli.

VIA FILONZI tratto compreso tra via Albertini e Via Flavia dalle ore 08.00 a fine deflusso:

Divieto di sosta e fermata lato sinistro, i veicoli in difetto saranno rimossi;

ASSE NORD SUD svincolo direzione di marcia Via I° Maggio (altezza Comando GdF) dalle ore 22.00 a fine deflusso veicoli:

Interdizione della circolazione veicolare;

VIA I° MAGGIO all’altezza dello svincolo con la SS 16 dalle ore 22.00 a fine deflusso veicoli:

Interdizione della circolazione veicolare;

VIA ALBERTINI altezza rotatoria Via I° Maggio - Via Albertini dalle ore 24.00:

Interdizione della circolazione veicolare secondo lo stato di necessità dovuto ad elevati volumi di traffico;

PARCHEGGIO STADIO DEL CONERO: I veicoli autorizzati a sostare nella porzione “ospiti” e nell”’area cuscinetto”, durante la fase del deflusso avranno l’obbligo di svolta a dx direzione Tavernelle.