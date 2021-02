Città arancioni, ristoranti e agriturismi danneggiati: Coldiretti chiede la riapertura

Coldiretti Marche torna a chiedere la riapertura serale delle attività legate alla ristorazione, ma sempre seguendo i protocolli di sicurezza. «La zona arancione a macchia di leopardo - si legge nel comunicato - rappresenta purtroppo di nuovo un forte freno per agriturismi e ristoranti dei comuni della Provincia di Ancona dopo un anno di estrema difficoltà e restrizioni più o meno marcate. E non va meglio nel resto della regione dove la zona gialla e il solo accogliere clienti per pranzo non basta a tenere in piedi un settore che offre canali di vendita fondamentali per le imprese agricole».

Complessivamente nel 2020 la ristorazione ha quasi dimezzato il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di circa 41 miliardi di euro, secondo le stime Coldiretti su dati Ismea. «Vanno subito messi in campo protocolli precisi e sicuri– tuona Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche - e permettere l’apertura anche serale della ristorazione con controlli costanti e normative che garantiscano il distanziamento sociale e il lavoro in totale sicurezza. Se abbiamo persone sedute ordinatamente a tavola distanziate e ingressi contingentati non ci sono problemi. Negli agriturismi poi questi requisiti sono già presenti. Alle forze dell’ordine il compito del rigore nei controlli e nella repressione di chi se ne approfitta». Ampi spazi, pochi posti tavola: la campagna si conferma luogo ideale per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche come anche certificato dall’Inail che ha registrato appena lo 0,4% delle denunce da infortunio alla data del 31 gennaio scorso. «Nelle Marche – prosegue la presidente Gardoni - abbiamo un migliaio di agriturismi, spesso situati in zone isolate, in strutture a conduzione familiare dove è possibile evitare il pericolo di affollamenti che, invece, si riscontra nelle città. Le continue chiusure, anche con ordinanze last minute che mandano a monte la programmazione del lavoro, e le limitazioni agli spostamenti tra Comuni hanno fortemente danneggiato le aziende agricole che proprio sulla ristorazione e sull’accoglienza poggiano parte del loro reddito». L’agriturismo e le altre attività collaterali, come i servizi socio educativi, ad esempio, rappresentano quasi per un terzo del valore aziendale per le realtà marchigiane, quota aumentata di 10 punti percentuali negli ultimi dieci anni.