Centri giovanili di Torrette e Ponterosso, al vaglio del Comune le proposte per attività educative e formative

ANCONA – L'Amministrazione comunale dorica ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività specifiche, prive di finalità lucrativa, in un'ottica collaborativa tra le realtà cittadine per poter più efficientemente realizzare attività educative e formative all'interno dei centri giovanili di Torrette e Ponterosso. L'avviso è rivolto a pubbliche amministrazioni, enti, soggetti pubblici in genere, le associazioni, comitati, fondazioni, enti del terzo settore ed altri soggetti privati operanti senza scopo di lucro ed i soggetti privati, anche aventi scopo di lucro (esclusivamente per attività prive di finalità lucrativa).

I progetti di attività pervenuti saranno oggetto di valutazione in ordine alla conformità della proposta alle linee di indirizzo dell'Amministrazione; alle attività meritevoli sarà assicurato il patrocinio del Comune di Ancona, eventualmente con la messa a disposizione di strutture e materiali comunali. Gli estremi per la domanda e le modalità per aderire sono pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Ancona. Nei locali del centro giovanile di Torrette e in quello di Ponterosso potranno essere svolte attività di studio, istruzione, cultura, sport e tempo libero in base alle proposte che giungeranno e verranno selezionate.

«In questo modo perseguiamo due obiettivi – spiega l'assessore alle Politiche giovanili e volontariato civico, Marco Battino – in quanto da un lato potenziamo i centri giovanili con un contenuto maggiormente formativo per i ragazzi, creando per loro diverse opportunità, incrementando competenze e conoscenze. Dall'altro mettere in campo una fruttuosa sinergia tra le realtà virtuose del nostro territorio, attive nel sociale in diversi ambiti, esaltandone l'attività che potrà essere conosciuta, apprezzata e condivisa anche dalle nuove generazioni».