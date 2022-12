Matite colorate e sorrisi: i carabinieri tra i bambini del Salesi

Si moltiplicano, in vista delle festività, le visite ai bambini ricoverati nel Pediatrico Salesi e, con queste, s’intensifica anche l’attività di accoglienza dell’Associazione Patronesse del Salesi. Nei giorni scorsi è stata la volta del Consiglio di Base di Rappresentanza del Comando Legione Carabinieri delle Marche, rappresentato dal luogotenente Paolo Petracca e dagli appuntati Giovanni Pambieri e Giuseppe Palermo.

I militari dell’Arma, rispettando appieno una tradizione che si consolida ormai da dieci anni, non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza ai bambini e alle famiglie ricoverati e ospitati all’interno dell’Ospedale di Ancona. Così, dopo aver omaggiato la presidente delle Patronesse, Milena Fiore, con una penna ed il nuovo Calendario dell’Arma 2023, i Carabinieri, accompagnati dalle Patronesse, Valeria La Rosa, Saria Ternullo, Aurora Paolasini, Patrizia Marcelletti, Katia Paolucci e Elisa Ancarani, hanno visitato tutti i Reparti: Oncoematologia, Neurochirurgia, Chirurgia, Ortopedia, Clinica Pediatrica, Malattie Infettive, Pronto Soccorso e Sala d’Attesa del Day Hospital. Ai bambini hanno regalato matite colorate e tanti sorrisi, per alleviare il loro periodo reso ancora più difficile dal timore di non poter trascorrere le prossime festività natalizie, in famiglia, nelle loro abitazioni.