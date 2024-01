L'explorer yacht da sogno venduto ad un americano: Cantiere delle Marche naviga verso gli USA

ANCONA- Deep Blue 115, explorer yacht progettato da Horacio Bozzo, è stato venduto a un importante cliente americano, a conferma del crescente successo nel mercato statunitense del Cantiere delle Marche. «Dai Boat Show autunnali in poi, ci siamo dedicati incessantemente alla definizione e alla finalizzazione di un gran numero di contratti. L’entusiasmo e l’impegno con cui abbiamo affrontato questo impegno sono palpabili e l’intero team di CdM è stato coinvolto» afferma con orgoglio Vasco Buonpensiere, co-fondatore e CEO di CdM-. Un importante armatore americano, esperto ed esigente, ha affidato al Cantiere delle Marche la creazione di un Deep Blue 115, un’imbarcazione caratterizzata da specifiche tecniche all’avanguardia. La qualità e accuratezza delle specifiche sono state ulteriormente potenziate grazie alla collaborazione con DÖHLE YACHTS, e il progetto del Deep Blue 115 rappresenta un ulteriore passo avanti per Cantiere delle Marche e un punto di riferimento per l’intero segmento degli explorer yacht». «Il mercato americano, da sempre strategico per l’industria nautica, sta accogliendo con crescente interesse le nostre proposte aggiunge Vasco Buonpensiere-. Questo interesse e la relativa domanda dimostrano il nostro impegno nell’espandere e rafforzare la nostra presenza in questa area geografica. La nostra collaborazione con IYC si sta dimostrando estremamente proficua. Insieme, abbiamo creato una partnership che non solo amplifica il nostro ambito d’azione, ma anche la nostra efficacia nel fornire un servizio e un valore senza pari ai nostri clienti. Abbiamo incontrato il cliente che sarebbe diventato l’armatore del Deep Blue 115 a Cannes, durante l’ultimo Festival de la Plaisance, e il contratto è stato concluso con successo grazie alla collaborazione con Jamie Swaine dell’ufficio di Londra di IYC». «La definizione di questo progetto altamente personalizzato, è stata un’esperienza eccezionale per il mio cliente, a conferma del fatto che Cantiere delle Marche è il leader indiscusso nella costruzione di explorer yacht- dice Jamie Swaine-. Con un design veramente unico nel suo genere, questo DEEP BLUE 115 offre all’armatore la possibilità di affrontare navigazioni oceaniche su uno yacht comodo, funzionale e dal design raffinato, dimostrando la forza della partnership IYC/CdM».

Il Deep Blue 115, progettato da Horacio Bozzo, ripropone l’indovinata formula di Acala, 43 metri, il cui successo internazionale in eventi come i saloni nautici di Cannes e Monaco, e il prestigioso premio ottenuto ai World Superyacht Award, hanno aperto la strada alla creazione della serie Deep Blue che sta dando molte soddisfazioni al cantiere e al suo progettista. «Abbiamo concepito il Deep Blue 115 come un vero e proprio superyacht con un forte DNA da explorer yacht e abbiamo disegnato le sue linee per resistere alla prova del tempo con eleganza» dice il progettista Horacio Bozzo. Con un robusto scafo in acciaio, con una stazza lorda di 299 GT, il Deep Blue 115 rispecchia Acala sia per le caratteristiche stilistiche che per le dotazioni. Con una lunghezza totale di 35m e un baglio di 7,50m, Deep Blue 115 monterà due motori Caterpillar C18 da 533kW ciascuno che spingeranno lo yacht a una velocità massima di 13,5 nodi. La motorizzazione scelta consente di ridurre al minimo i consumi e l’impatto ambientale e garantisce un’autonomia di oltre 4.500 miglia nautiche e velocità di crociera. Deep Blue 115 ospiterà 10 ospiti in 5 cabine, con l’appartamento dell’armatore sul ponte principale e 4 suite per gli ospiti sul ponte inferiore. Un equipaggio di 7 persone si occuperà della gestione dello yacht e del benessere degli ospiti. Il Deep Blue 115 presenta un layout tradizionale con due saloni, sul ponte principale e superiore, una grande cucina sul ponte principale, alloggi per gli ospiti sul ponte inferiore e numerose aree esterne su tutti i ponti. Tra le principali caratteristiche dello yacht vale la pena menzionare una grande piscina sul ponte principale a poppa con un serbatoio per conservare l’acqua durante la navigazione, un garage per il tender che si apre sul lato di dritta, porte scorrevoli apribili (dotate di guarnizioni pneumatiche) su entrambi i lati del salone principale, una terrazza a ribalta a dritta, accanto all’area pranzo. L’intero sistema AV/IT dello yacht è stato progettato da Videoworks: un’altra eccellenza nautica marchigiana. Inoltre, il design degli interni del Deep Blue 115, ideato da Giorgio M. Cassetta, promette di affascinare e incantare con un’eleganza fatta di dettagli raffinati. CdM annuncia anche nuovi contratti in arrivo.