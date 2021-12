Giovani imprenditori, il coraggio di provarci: «Arrivare a qualcosa di importante»

Ascoltando il giovane imprenditore anconetano Francesco Caiazza, ormai prossimo all’apertura con il suo innovativo Timeless Area in pieno centro di Ancona (un locale che unirà l’abbigliamento al tempo libero nella più moderna concezione del termine), sono emerse alcuni spunti più che interessanti sul mondo dell’imprenditoria giovanile: «La decisione è nata con un “pronti via”. Non ho mai vissuto una vita “normale” tra esperienze all’estero, Spagna, Milano, giri per il mondo. Ho sempre voluto una vita diversa e non ho mai sposato la stabilità. Mi ritengo un po’ un nomade nell’animo. Non ho mai voluto una vita statica».

La sua idea di imprenditoria fa emergere tematiche tipiche del mondo dei giovani che meritano più di una riflessione: «Timeless brand (di cui condivide la paternità con i fratelli Federico e Mattia Orciani) è nato per volere di dare un cambiamento. Per dimostrare che i sogni si avverano. Io l’ho sempre inseguiti i miei di sogni. Realizzati, parecchi. Deluso da altri. Ma l’ho sempre rincorsi, uno dopo l’altro. Era un sogno. È forse il più grande. Il nostro progetto nasce da un sogno. Timeless Area è il primo mattoncino verso un qualcosa che nella mia testa è molto molto più grande. È l’evadere dalla staticità delle cose. È l’affermazione della mia determinazione, della mia passione in quello che faccio. È la voglia di arrivare a qualcosa di importante a livello di Brand in Italia che deve ardere. È farci conoscere. Far conoscere le nostre idee, le nostre storie, le nostre emozioni attraverso quello che faremo qua dentro. È vita».