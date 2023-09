Bignamini, arrivano investimenti per 7 milioni di euro

FALCONARA - La Fondazione Don Gnocchi investe 7 milioni di euro sul territorio di Falconara: prenderà il via a breve il progetto di riqualificazione e di manutenzione straordinaria dell'istituto Bignamini di via Matteotti. Per fare il punto sugli interventi nella giornata di ieri, 8 settembre, il sindaco Stefania Signorini ha incontrato su sua richiesta i vertici della Fondazione Don Gnocchi: l’architetto Gerlando Beninati che segue il progetto di riqualificazione, il dottor Fabio Carotti capo area per il centro Italia e la dottoressa Fabiana Beccaceci, responsabile della struttura di Falconara, chiarendo i termini e i tempi in cui verranno attuate le opere di manutenzione e riqualificazione.

Gli interventi sull’immobile verranno realizzati in diverse tranche, il primo lotto dei lavori partirà il 25 settembre con opere di demolizione di annessi esterni e sarà propedeutico all’intervento più importante per la stabilità sismica, con un termine previsto di fine lavori di 2 anni. E’ stato programmato l’adeguamento anche nella parte interna su bagni e camere e migliorie sulla piscina. “Già dal 2018, - commenta il Sindaco Stefania Signorini - appena insediata, ho attivato un canale di confronto con i vertici della Fondazione, presenziando alle attività istituzionali e collaborando a progetti per la scuola e con il volontariato, con l’intento di consolidare la presenza della struttura nel territorio alla quale la città è legata da profonda affettività.

Oggi la conferma della ferrea volontà della Fondazione di conservare la struttura di Falconara mantenendo attivi tutti i servizi, mi rende molto soddisfatta perché il Bignamini è parte integrante della nostra città e della comunità”.

Il centro di riabilitazione Bignamini, eccellenza marchigiana e punto di riferimento per persone con disabilità gravi provenienti da tutta la regione, ha iniziato l’attività a Falconara nel 1965, inizialmente gestito dalla Diocesi di Ancona e dal 1989 è entrato a far parte della Fondazione Don Gnocchi. Negli anni la struttura di via Matteotti è cresciuta molto: sono aumentati i servizi, i posti letto, gli ambulatori sparsi nel territorio.

Proprio in questi giorni è stato presentato Il “Bilancio di Missione”, un volume che raccoglie i risultati raggiunti e i progetti realizzati dalla Fondazione Don Gnocchi per l’anno 2022. La struttura riabilitativa di Falconara conta ad oggi100 posti letto, 178 dipendenti e solo nello scorso anno ha assistito oltre 13.500 pazienti con 454 ricoveri e 115.319 prestazioni ambulatoriali.

Una struttura ben consolidata nel territorio che, a conferma della volontà della stessa Fondazione, ha previsto gli interventi di adeguamento e miglioramento in un primo progetto presentato agli uffici tecnici del comune, al quale seguiranno come da cronoprogramma ulteriori progetti di adeguamento sismico e migliorie.

La riqualificazione dell’edificio, come già visto, vedrà un investimento molto importante di circa 7 milioni di euro. La Fondazione è prossima all’invio dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla Regione Marche che come da normativa dovrà essere presentato entro il 30 settembre prossimo.L’amministrazione comunale già dal 2018 si era confrontata con i responsabili della Fondazione per conoscerne i progetti di sviluppo.