Baby gang e sicurezza, i commercianti del centro: «Pochi controlli, non siamo tranquilli»

L’allarme baby gang, con il proliferare di reati tipici della microcriminalità nel centro di Ancona, è stata l’occasione per una riflessione con gli esercenti del centro storico su alcune tematiche sempre d’attualità: la carenza di controlli e l’emergenza educativa. Secondo i pareri più diffusi, le vie del centro sono poco presidiate lasciando terreno fertile a queste bande che stanno diventando sempre più incontrollabili:

«Una volta le pattuglie c’erano ora, invece, non le vediamo più – ha spiegato Francesco della Galleria Gioacchini – Questi gruppettini scorribandano ma sarebbero facilmente arginabili. Per dieci ragazzi di 15-16 anni ciascuno non serve l’antimafia, bastano un paio di volanti. Nei negozi difficilmente entrano, più che altro il problema è per la gente che passeggia». Irene, commessa di Vargar Sisti si lascia andare invece ad una valutazione più ampia: «Difficile spiegare i motivi di quanto sta accadendo, il fatto che in centro non ci siano attrattive per i giovani non può essere una scusante lecita. La carenza è educativa, ci sono delle problematiche serie alla base».

Campanello d’allarme molto utile è anche quello fornito da Matteo, titolare di AT.P.CO Store Ancona: «L’attenzione dovrebbe essere alta soprattutto la sera. E’ pieno di ragazzi che bevono, che fumano e danno fastidio naturalmente forti del fatto che i controlli sono pochi. Il centro troppo spesso viene lasciato a sé stesso, poca pulizia e troppa disattenzione. Andrebbe valorizzato, non bastano solo gli spot con mister Mancini campione d’Europa da parte della Regione». Più o meno sulla stessa linea d’onda anche Andrea, volto storico di “Ramas”: «A livello generale non so quanto intensi siano i controlli, io vedo solo macchine di pubblici ufficiali che girano ma mai gli stessi a piedi ad esempio. Con più attenzione e maggiori controlli saremmo tutti più tranquilli. Parlo per gli esercenti ma anche per la gente che semplicemente sceglie di fare una passeggiata».