Autovelox, telelaser e divieto di sosta: le multe fruttano al Comune oltre 6milioni e mezzo di euro

ANCONA- Autovelox, telelaser, sosta vietata e tagliando del parcheggio sulle linee blu scaduto. Sono oltre 6 milioni e mezzo gli introiti derivanti dalle multe elevate nel 2023 ad anconetani e non per eccesso di velocità e divieto di sosta emesse dalla polizia locale e dagli ausiliari del traffico. «I soldi incassati dalle multe, come previsto dalla Legge, saranno utilizzati per la manutenzione delle strade, per l’illuminazione stradale, per l’organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale e, infine, per dotazioni e dispositivi utili a controllare la circolazione e a garantire la sicurezza stradale» spiega il vicesindaco Giovanni Zinni, nonché assessore al Bilancio, alla Sicurezza urbana e alla Mobilità. Lo scorso anno le sanzioni rilevate dai 5 autovelox fissi presenti nel territorio comunale sono state quasi 9mila, quelle con il telelaser sono state 4.341. Nel 2023 sono state 15.329 le violazioni che hanno comportato la decurtazione di 49.689 punti. Gli ausiliari del traffico hanno elevato 28.635 sanzioni pari a circa un milione e duecentotrentaquattro mila euro, la polizia locale 33.272 per introiti pari a circa 5milioni e 300mila euro. «Non c’è un gran divario tra il numero di sanzioni elevate, cambia invece l’importo. Quello relativo alle multe emesse dalla polizia locale è quasi quattro volte quello degli ausiliari del traffico in quanto quest’ultimi si occupano solamente del divieto di sosta» specifica Zinni.

Nel 2023 ad Ancona si sono verificati 848 incidenti contro i 737 sinistri del 2022, registrando un +15%; mentre le patenti ritirate sono diminuite del 38%. Nel 2023 ne sono state ritirate 29, nel 2022 47. Un calo dovuto soprattutto alle leggi più stringenti in materia. «L’attività di controllo della circolazione stradale è un’attività determinata dal Codice della Strada. La polizia locale gestisce i controlli in autonomia, l’unico indirizzo che ho dato è stato di non abusare del telelaser ed autovelox, anche se so che con il Comandante Caglioti questo non si verificherà. Sono strumenti che servono come deterrente e il compito della polizia locale non è di far cassa per il Comune, ma di garantire la maggior sicurezza stradale possibile- afferma il vicesindaco. Per quanto riguarda gli autovelox non abbiamo intenzione di implementare le postazioni fisse. Vanno bene quelle esistenti e preferiamo investire quei soldi in altra maniera». Sul fronte multe, che entrate vi aspettate nel 2024? «La stima previsionale degli introiti derivanti dalle sanzioni è simile a quella del 2023, anzi lievemente in diminuzione» conclude il Zinni.