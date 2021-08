Auto elettriche, la fiera di Senigallia promuove la rivoluzione dell'automotive

Mobilità sostenibile: Cna pone il tema al centro dell'evento espositivo alla fiera campionaria. «La domanda di vetture 100% elettriche - si legge nella nota - solo nel mese di aprile 2021 è aumentata del 338% (Il Sole 24 Ore), un dato facilmente riscontrabile anche nelle Marche. Su tutto il territorio regionale infatti già ad inizio 2020 si potevano contare quasi 1.000 veicoli full electric in circolazione (lo 0,3% dei veicoli totali) e circa 2.000 veicoli ibridi (0,5% dei veicoli totali) secondo gli open data Aci sul parco veicoli italiano. Un fenomeno lampante che ha visto l'impegno negli anni anche della Regione Marche che proprio nel marzo scorso ha approvato una graduatoria per mettere a disposizione 828 mila euro a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici».

Durante l'evento espositivo di Cna a Senigallia, tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00 fino a lunedì 31 agosto, è possibile «scoprire e approfondire i vantaggi della mobilità sostenibile grazie alla presenza del partner ViaVai S.p.A. e del Gruppo Volkswagen. Proprio il Gruppo automobilistico tedesco con il modello Volkswagen ID.4, nominata World Car of the Year 2021, si è posizionato al primo posto nella classifica Bev di aprile. È la prima volta dall’introduzione sul mercato dei veicoli 100% elettrici che un SUV è primo in classifica per numero di vendite. Per tutti i visitatori della fiera ci sarà quindi la possibilità di ricevere una consulenza gratuita per conoscere il mondo dell'auto elettrica, per ottimizzare la gestione del parco auto e dei veicoli commerciali elettrici, per l’installazione delle colonnine di ricarica e tutto ciò che concerne la fruibilità della mobilità sostenibile».