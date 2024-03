Assemblea pubblica sul verde a Falconara, c'è il progetto per un bosco da 8mila metri quadri al Parco Robinson

FALCONARA MARITTIMA – Grande la partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti del mondo della scuola all'assemblea pubblica che si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 marzo, nei locali comunali del centro commerciale Le Ville. L'incontro è stato organizzato dal Comune di Falconara con l'obiettivo di ridisegnare il Parco Robinson di via Sardegna e di presentare i progetti del comune, per un bosco urbano e connessioni verdi tra le aree del quartiere di Palombina Vecchia. L'amministrazione comunale intende infatti partecipare a due bandi regionali finalizzati proprio al potenziamento del verde pubblico.

A illustrare le idee progettuali è stata l'architetto Serena Marinelli, professionista inserita nell'organico del comune nel settore urbanistica, affiancata dal sindaco Stefania Signorini. In platea altri amministratori comunali come la vicesindaco Valentina Barchiesi, l'assessore Ilenia Orologio e consiglieri di maggioranza e di opposizione. Per il bando riguardante i boschi urbani è stato progettato un nuovo polmone verde, un bosco urbano di circa 8mila metri quadri nel cuore del parco Robinson, nella parte con terreno più ripido che non viene utilizzata dai cittadini. Il bosco sarà dotato di un impianto di irrigazione che garantirà l'attecchimento degli alberi.

Per il secondo bando, riguardante le reti ecologiche, è previsto un arricchimento delle aree verdi già esistenti, per poi giungere nel parco Robinson, creando quindi un collegamento verde tra campagna e città. È prevista la riqualificazione del parco, con il rifacimento sentieri utilizzando materiale naturale stabilizzato, una nuova illuminazione che rispetti la fauna e non produca inquinamento luminoso, oltre all'inserimento di attività didattiche, nuovi giochi e arredi e un punto ristoro nella zona dove si concentrano i giochi. Dai partecipanti sono arrivate molte idee e spunti progettuali, segno che il tema del verde sta molto a cuore a chi vive e frequenta il quartiere. Dal mondo della scuola è stata apprezzata la scelta di inserire nel parco di via Sardegna spazi destinati alle attività didattiche, che potranno essere utilizzate dai bambini delle vicine scuole Aldo Moro e Mongolfiera. Una richiesta arrivata da insegnanti e genitori è stata anche quella di sistemare la pista di pattinaggio nella porzione che si affaccia verso via Calabria.

«La riqualificazione del parco Robinson fa parte di un percorso avviato dall'amministrazione nella scorsa legislatura, a partire dal parco Kennedy, per arrivare al balcone del Golfo e al parco Carletti - dice il sindaco Stefania Signorini – e si sta progettando anche la riqualificazione del parco Unicef. Non si tratta semplicemente di recuperare il verde pubblico, ma di creare nuovi spazi di socializzazione e aggregazione, per far sì che le nostre aree verdi siano sempre vissute da persone di ogni età, dai bambini agli anziani».