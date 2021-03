La Regione piange Antonella Nobili: era dirigente dell'ufficio legislativo della giunta

Il palazzo della Regione in lutto per la scomparsa di Antonella Nobili.

La dirigente responsabile dell’ufficio legislativo della giunta regionale aveva 60 anni e da alcuni mesi era malata.

La sua perdita ha lasciato un grande dolore tra i colleghi che la ricordano come una donna di grande preparazione, disponibilità e gentilezza. Antonella aveva partecipato all’elaborazione di diverse leggi regionali. Tra i vari incarichi anche quello all'interno del gruppo di lavoro misto della Giunta-Assemblea legislativa regionale, per la redazione del Testo unico in materia sanitaria. I funerali si terranno martedì 23 marzo alle ore 15,00 nella chiesa della Misericordia ad Ancona. Rimasta vedova da alcuni anni, lascia la figlia Elisabetta.