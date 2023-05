Festa di San Ciriaco, gli appuntamenti da non perdere e gli orari delle celebrazioni

ANCONA- Domani Ancona festeggia il suo Patrono San Ciriaco. Al Duomo, dove sono custodite le spoglie del Santo, si terranno tre Sante Messe. La prima, nella cripta, è alle ore 8 e sarà presieduta dal Vicario Generale Don Carlo Carbonetti. Alle 9:45 il sindaco Valeria Mancinelli deporrà un’offerta floreale al Santo Patrono, a seguire alle ore 10 in Cattedrale è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo, con la partecipazione delle Autorità cittadine. La Messa sarà trasmessa in diretta su èTV Marche (canale 12). L’Arcivescovo Spina celebrerà la funzione in Cattedrale anche alle ore 18 con la partecipazione del Clero della Diocesi. Nel messaggio dato ai fedeli in occasione della festa di San Ciriaco, Mons. Spina ha posto l’attenzione sulle nuove povertà, rivolgendosi anche alla politica. «La testimonianza che oggi ci viene richiesta è la compassione verso tutti, specialmente verso coloro che sono segnati dalla povertà, dalla malattia e dal dolore. Compassione che vuol dire “patire con”. Abbiamo bisogno di una Chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, idioma universale che tutti ascoltano e comprendono, anche i più lontani, anche coloro che non credono. Di fronte a chi soffre non possiamo rimanere “laici indifferenti”, ma prendere posizione. Ne vale la nostra salvezza». E ancora, l’Arcivescovo scrive: «Sia questa città di Ancona, città di storia, di cultura, di beati, città viva, porta di Oriente, via della pace, attenta alle nuove povertà, alcune, purtroppo, di carattere strutturale. Tante famiglie non hanno il minimo necessario in termini di beni e di servizi per vivere dignitosamente: cibo, casa, utenze domestiche, lavoro, sanità. La politica nasce dalla città, dalla polis, dalla passione concreta per il vivere insieme garantendo diritti e rispettando doveri. Ci sia l’impegno di tutti a promuovere una ecologia ambientale: custodiamo il nostro mare. Questa città ha una particolarità: vede sorgere il sole dal mare e tramontare sul mare. Promuoviamo ogni giorno una ecologia umana con l’apertura agli altri, facendo accoglienza, prendendoci cura gli uni degli altri. Le benemerenze che vengono conferite a tanti cittadini, che si sono spesi per una città solidale, sono il segno di una grande ricchezza umana e di futura speranza. San Ciriaco ancora una volta ci invita a guardare la croce di Cristo salvatore, da cui attingere forza e speranza per un autentico umanesimo».

Come sempre, il 4 maggio gran finale per la fiera di San Ciriaco. Domani sera le bancherelle lasceranno il Viale, prima però l’attesissima cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze alle 11:30 in Piazza Cavour. Stessa location, ma appuntamento alle 19, per la tradizionale Tombola di San Ciriaco organizzata dalla Croce Gialla per sostenere l’organizzazione di volontariato. Il costo delle cartelle è di 2.50 euro, il primo premio è di 1.500,00 euro.