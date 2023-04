Un nuovo capannone per la Palumbo Superyatchs nel polo produttivo di Ancona: «Commesse fino al 2026»

ANCONA- È iniziata la costruzione di un nuovo capannone della Palumbo Superyachts che conferma il suo forte interesse sul territorio Anconetano. Le condizioni di mercato stanno premiando il cantiere, infatti sono quattro le imbarcazioni da 30 a 80 metri siglate negli ultimi sei mesi che si sono aggiungono alle otto già in costruzione. Il portafoglio ordini si attesta a oltre 500 milioni con commesse fino al 2026. Quest’anno sono previste cinque nuove consegne a cliente finale, si tratta di barche dai 30 ai 50 metri delle linee ISA Yachts, Columbus e EXTRA. La costruzione del nuovo capannone di 19 metri di larghezza per 60 di lunghezza e 19 di altezza sarà completata per settembre 2023. Questo si aggiunge ai tre attuali capannoni già presenti nell’area di 52.000mq su cui insiste il cantiere produttivo di Palumbo Superyachts Ancona. Oltre alla costruzione di nuove imbarcazioni, il cantiere è dotato di un team specializzato per l’After Sales e per la manutenzione ed il refit di barche usate. Il cantiere dispone anche di un Travel Lift da 560ton e della piattaforma di sollevamento di superyacht più grande presente in Mar Adriatico con una capacità di 3300ton. «Con la costruzione del nuovo capannone stiamo ottimizzando tutti gli spazi inclusi nell’attuale area in modo da poter garantire la massima efficienza produttiva. In passato abbiamo dovuto spostare la costruzione di nuove imbarcazioni presso altri nostri cantieri ma Ancona è quartier generale di Palumbo Superyachts e crediamo fortemente che qui ci sia un tessuto professionale idoneo allo sviluppo di una cantieristica di altissima qualità» Commenta Giuseppe Palumbo, Fondatore e Amministratore Unico di Palumbo Superyachts.