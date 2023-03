All'Ospedale di Torrette il primo congresso in Italia sulla patologia pleurica

ANCONA- Il 17 e 18 Marzo scorso si è tenuto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche il Congresso dal titolo “PleurAncona 2023”, incentrato interamente su approccio diagnostico e terapeutico della patologia pleurica. Il congresso, organizzato dal Dr. Federico Mei - Dirigente Medico della SOD Pneumologia e Ricercatore UNIVPM - e dal Direttore della SOD Pneumologia, Dr.ssa Lina Zuccatosta, è il primo tenutosi in Italia interamente dedicato alla patologia pleurica. L’evento, molto partecipato, ha visto l’iscrizione di 110 medici, in gran parte giovani pneumologi, provenienti da ogni parte di Italia, a testimonianza del profondo interesse esistente verso queste patologie ed il peso epidemiologico sempre crescente che queste rivestiranno in futuro. Presenti delegati e i maggiori esperti del settore, sia nazionali che internazionali, tra cui il Prof. Najib Rahman dell’Università di Oxford (UK), il Prof. Eihab Bedawi dell’Università di Sheffield (UK) ed il Prof. José Porcel dell’Università di Lleyda (Spagna), autori delle principali linee guida internazionali sull'argomento. «La SOD Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, Centro di eccellenza nazionale per la cura delle patologie dell’apparato respiratorio, conferma il suo grande valore anche nell’ambito della didattica e della ricerca grazie alla continua sinergia con l’Università Politecnica delle Marche» afferma L’Azienda Ospedaliero Universitaria in una nota.