Affido familiare, è disponibile un questionario anonimo 

Il Comune di Ancona rende noto che fino al 31 marzo 2021 è possibile compilare il questionario anonimo sull’affido familiare. L’affido familiare è rivolto ai minori che vivono una particolare situazione di disagio nella propria famiglia e quindi hanno bisogno, per un periodo più o meno breve, di vivere un’esperienza educativa presso un altro nucleo familiare. L’affido presuppone il rientro nella famiglia di origine una volta superate le cause che hanno determinato la necessità di fare ricorso a tale intervento. L’affidamento è disposto dal Distretto sociale competente per territorio e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare oppure è disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Compilando il questionario ogni cittadino può fornire informazioni utili per contribuire all’aiuto di minori che sono temporaneamente in difficoltà.

Informazioni

convegnoaffido@gmail.com

Associazioni affidatarie aderenti (Coordinamento Regionale Associazione Famiglie Affidatarie):

– 337.491896 www.eccotuofiglio.it

– 334.9532851 www.lagocciaonlus.it

– 333.2923689 www.associazioneuntetto.it

– 333.3269072 www.famiglieperaccoglienza.it

– 347.1842622 www.comunitadicapodarco.it