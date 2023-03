Bolle di sapone giganti e palloncini, il Baule dei Sogni regala sorrisi ai bambini in cura nel reparto di Oncoematologia del Salesi

SIROLO- Bolle di sapone giganti, palloncini e molto altro. Uno spettacolo divertente ed emozionante per i bambini in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Salesi di Ancona è andato in scena ieri, 8 marzo, al Teatro Cortesi di Sirolo. L’iniziativa, pensata in occasione della Giornata internazionale della donna, è stata organizzata dal Baule dei Sogni Aps, associazione di clownterapia, il cui slogan è: “la medicina non è divertente ma c’è tanta medicina nel divertimento”.

Presenti allo spettacolo la Dott.ssa Cuore ed il Dott. Zeppola in rappresentanza di tutti i clowndottori del Baule dei Sogni, il personale del Reparto di Oncoematologia e i volontari della Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Protezione Civile Parco del Conero che da tempo affiancano l’associazione di clownterapia nella realizzazione dei progetti a favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Lo spettacolo ha visto momenti di grande divertimento e al termine l’Azienda Alimentare Grilli di Jesi ha offerto un ricco buffet a tutti i presenti. Non sono mancati i ringraziamenti al sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, per aver concesso il patrocinio gratuito del Teatro Cortesi.