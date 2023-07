Abbandonano un cane in autostrada, tam tam per trovare l'animale

FALCONARA - «Attenzione, urgente». Inizia così un appello denuncia dell’associazione animalista “Biagio’s Group” che sta cercando il proprietario di un cane abbandonato in autostrada, lungo il tratto falconarese, il 18 luglio scorso. Erano le 10.30. Adesso è caccia alla persona che ha commesso il vile gesto. «Attenzione Urgente !!! Verso le 10.30 del giorno 18/7/23 hanno abbandonato un cane nero taglia medio/grande - scrive l’associazione animalista - lungo la strada di Barcaglione, precisamente nel tratto chiamato Boschetto di Terni prima dell'atovelox andando in discesa. E' stato preso il numero di targa e verra' sporta denuncia. Stiamo cercando il cane. Qualcuno l'ha visto o l'ha recuperato e messo in sicurezza ? Per info 071 9256386. Grazie».